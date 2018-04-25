Новогодний столичный аэропорт

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Вильнюсский аэропорт – воздушные ворота литовской столицы. Накануне Нового года аэропорт внедряет амбициозные проекты.

Многофункциональная парковка

В аэропорту Вильнюса открыли многофункциональную парковку, сообщает пресс-служба «Литовских аэропортов» (Lietuvos oro uostai).

На парковке выделено около тысячи парковочных мест, работает центр по прокату автомобилей и оборудованы станции для подзарядки электромобилей.

Директор коммерческого департамента «Литовских аэропортов» Юстинас Степшис отметил, что парковка и стоянка в Вильнюсском аэропорту были значительно расширены с учетом потребностей и комфорта пассажиров.

«Большая часть парковки предназначена для долгосрочной парковки, поэтому с этого момента возможность прибыть в аэропорт с вашим автомобилем и безопасно оставить его на протяжении всего путешествия станет еще более доступной», – сказал он.

Парковка оборудована системой безопасности: датчиками движения и видеокамерами. Есть также широкие проезды, которые позволяют автомобилям легко маневрировать. В холодное время года также будут работать отапливаемые дорожки, что предотвратит появление льда.

Центр проката автомобилей откроет свои двери в середине января. Среди прочего в нем клиенты могут воспользоваться багажными весами и даже инвалидными колясками. В дальнейшем планируется расширить спектр услуг.

Можно также заранее зарезервировать парковочное место, используя унифицированную систему бронирования Unipark или веб-сайт аэропорта Вильнюса, и оплатить его различными удобными способами: через интернет, мобильное приложение UniPark или на месте.

Смотровая площадка

Рядом с Вильнюсским аэропортом открыта первая в Литве площадка для наблюдения за самолетами, откуда можно будет наблюдать за взлетающими и приземляющимися самолетами. Смотровая площадка расположена прямо за забором Вильнюсского аэропорта, куда смогут попасть все желающие. На площадке установлены скамейки, оборудовано 6 парковочных мест. Открытая под Вильнюсом площадка для наблюдения за самолетами — первая в Литве.

До настоящего времени любители авиации в Литве могли наблюдать за самолетами непосредственно у ограждений аэропорта или из прилегающих районов, где пролетают самолеты.

Елка из конфискованных предметов

В Вильнюсском аэропорту установили необычную рождественскую елку, которую сделали из запрещенных к перевозке в самолете предметов – ножей, ножниц, зажигалок и др. Директор Департамента по безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас сказал, что такая идея родилась у коллег из авиационной безопасности, они ее и воплотили в жизнь.

По словам Кшанаса, елку сделали из ненастоящих ножей, гильз, ножниц, разного оружия и других запрещенных предметов. «Елка создавалась больше для своего круга, для коллег, но мы верим, что ее успели увидеть и пассажиры. Это отличный повод вспомнить о том, что в аэропорту действуют более строгие правила провоза багажа», — сказал он.

Кшанас подчеркнул, что работники аэропорта такие вещи не конфискуют. «Надо понимать, что мы вещи не конфискуем. Мы всегда предлагаем такие вещи сдать на хранение или вернуть провожающим людям. Если у пассажира нет такой возможности и он не оставил предмет до проверки – то этот предмет попадает в руки наших специалистов. Также во всех трех литовских аэропортах созданы условия для того, чтобы пассажиры отдавали продукты «Продовольственному банку». Чаще всего люди пытаются провезти газовые баллончики, а их нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в регистрируемом багаже. Бывают острые вещи — ножи, ножницы, ненастоящее оружие, а такие предметы тоже запрещено перевозить», — сказал Кшанас. Он добавил, что количество пассажиров, которые пытаются провезти запрещенные вещи, сокращается – люди обычно знают, что запрещено к перевозке.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt