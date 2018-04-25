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TOP,Новости,Общество,Рождество

Новогодняя столица призывает праздновать безопасно

  • Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

Эта неделя в столице Литвы будет особенной – множество рождественских мероприятий, подготовка к Новому году с новогодним фейерверком и впечатляющей программой на Кафедральной площади.

Специалисты Службы общественного порядка просят не приносить в места скопления людей свою пиротехнику, напитки в стеклянной таре, заботиться о своей безопасности и о безопасности окружающих.

Мэрия позаботилась обо всем, что нужно для празднования Нового года – будут красивые фейерверки, музыкальное шоу и проекции на здании колокольни, будут работать рождественские городки.

До полуночи будет работать Рождественский городок на Кафедральной площади. Мэрия просит горожан в праздники использовать общественный транспорт, который в эти дни будет возить жителей бесплатно, а в новогоднюю ночь курсировать чаще.

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Жителям столичных районов города напоминают, что запускать фейерверки можно на расстоянии 75 метров от многоквартирных домов. Кроме того, нельзя тревожить покой соседей с 20.00 часов до 8.00 часов (за исключением праздничных дней, а также исключение делают для массовых мероприятий, на проведение которых было выдано разрешение).

Подготовлено по сообщению vilnius.lt

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