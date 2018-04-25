Новорожденным висагинцам – дополнительная выплата из городского бюджета

Фото pixabay.com

На состоявшемся 6 февраля заседании Совета была поддержана инициатива депутата Андрея Акопова, направленная на укрепление семьи.

Акопов предложил выплачивать из местного бюджета единовременное пособие при рождении ребенка и выделять средства для поддержки первоклассников.

Родители уже рожденных в этом году детей и тех, кто родится, получат в дополнение к единовременному государственному пособию (429 евро) дополнительно 200 евро.

Эта инициатива получила одобрение депутатов, но некоторые из них предложили свои поправки к проекту решения – для того чтобы внести еще больший материальный вклад в укрепление семьи и повышение рождаемости.