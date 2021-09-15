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Новую Зеландию требуют переименовать

Photo by World Economic Forum on Foter

Партия маори Новой Зеландии, объединяющая коренных жителей, подала петицию об изменении названия страны на Аотеароа. Так звучит название страны на языке коренных жителей, пишет The Guardian.

«Аотеароа — это название, которое объединит страну, а не разделит ее. Другие пытаются использовать это как средство разделения, но это всеобъемлющий инструмент, в котором наши предки дали согласие на то, чтобы мы все жили на этой земле вместе. Новая Зеландия — это голландское имя. Однако даже голландцы изменили свое имя — с Голландии на Нидерланды», — говорится в сообщении партии.

Также в петиции призывают власти вернуть всем городам страны оригинальные названия на языке маори. Этот процесс предполагается завершить к 2026 году.

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korrespondent.net

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