Новые арт-объекты столицы

Фото vilnius.lt

Конкурс «Создаю Вильнюс», который проводится уже несколько лет подряд, приносит новые творческие акценты городу. В этом году столица пополнится двенадцатью новыми арт-объектами.

Например, в гриль-зоне парка Вингис будет сооружен гигантский гриб – своеобразный символ королевства, которое питает, вдохновляет и обогащает людей. На Зеленом мосту появятся новые абстрактные акценты. Возле обновленного Жирмунского пляжа оборудуют парк скульптур и скейтбордов Rio de Žirmūnai. Посреди реки Нерис, на острове Лаздинай, будет построена фенологическая станция наблюдения за птицами.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt