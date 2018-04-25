Клайпедский автобусный парк приобрел новые автобусы

Клайпедский автобусный парк представил приобретенные новые автобусы MAN, работающие на сжатом природном газе и отвечающие самым высоким экологическим стандартам EURO 6.
Всего было приобретено 18 новых автобусов – 8 стандартных и 10 низкопольных. Стоимость одного удлиненного (49-местного) автобуса составляет почти 305 тыс. евро, а короткого (37-местного) чуть больше 229 тыс. евро.
Проект на 85 % финансировался из структурных фондов Европейского союза, а оставшуюся часть составила поддержка городского муниципалитета. Общая стоимость приобретения и обслуживания автобусов составляет 5,017 млн евро.
В настоящее время более половины курсирующих по городу автобусов Клайпедского автобусного парка работают на экологически чистом сжатом газе. Старые автобусы, которых заменили новыми автобусами, планируют продать.
Информация «ЛК», BNS
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