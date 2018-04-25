Клайпедский Вестник

Клайпедский автобусный парк приобрел новые автобусы

Фото BFL/ Vytautas Liaudanskis

Клайпедский автобусный парк представил приобретенные новые автобусы MAN, работающие на сжатом природном газе и отвечающие самым высоким экологическим стандартам EURO 6.

Всего было приобретено 18 новых автобусов – 8 стандартных и 10 низкопольных. Стоимость одного удлиненного (49-местного) автобуса составляет почти 305 тыс. евро, а короткого (37-местного) чуть больше 229 тыс. евро.

Проект на 85 % финансировался из структурных фондов Европейского союза, а оставшуюся часть составила поддержка городского муниципалитета. Общая стоимость приобретения и обслуживания автобусов составляет 5,017 млн евро.

В настоящее время более половины курсирующих по городу автобусов Клайпедского автобусного парка работают на экологически чистом сжатом газе. Старые автобусы, которых заменили новыми автобусами, планируют продать.

Информация «ЛК», BNS                     

Последние новости

default image
Пенсии разносить будет только Lietuvos pastas

Подробнее...
default image
Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

Подробнее...
default image
ЕС создает новый оборонный и космический отдел

Подробнее...
default image
В. Камблявичюс: новая фракция сейма получила приглашение в коалицию от Сквярнялиса

Подробнее...
default image
В сейме – дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Подробнее...
default image
В связи с изменениями прогнозов, Кабмин Литвы намерен брать займ для обороны

Подробнее...
default image
В Латвии наплыв трудовых мигрантов

Подробнее...
default image
Сквярнялис: критика тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA справедлива

Подробнее...
default image
Трамп отправил Болтона в отставку

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы рассматривает дело осужденных за шпионаж в пользу России

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

Подробнее...
default image
12 сентября Нетаньяху встретится с Путиным в Сочи

Подробнее...
default image
Консерваторов во время предвыборной подготовки будет консультировать М.Линге

Подробнее...
default image
В.Василяускас: Международная напряжённость ставит под угрозу экономику Литвы

Подробнее...
default image
В Германии мэром города избрали неонациста

Подробнее...
default image
Значение экологии в ЕС растет, но влияние В. Синкявичюса будет ограниченным

Подробнее...
default image
Авиапассажиров скоро будут взвешивать перед каждым рейсом

Подробнее...
default image
Самые быстрые американские горки в мире находятся не в Америке

Подробнее...
default image
ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600