Клайпедский автобусный парк приобрел новые автобусы

Фото BFL/ Vytautas Liaudanskis

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Клайпедский автобусный парк представил приобретенные новые автобусы MAN, работающие на сжатом природном газе и отвечающие самым высоким экологическим стандартам EURO 6.

Всего было приобретено 18 новых автобусов – 8 стандартных и 10 низкопольных. Стоимость одного удлиненного (49-местного) автобуса составляет почти 305 тыс. евро, а короткого (37-местного) чуть больше 229 тыс. евро.

Проект на 85 % финансировался из структурных фондов Европейского союза, а оставшуюся часть составила поддержка городского муниципалитета. Общая стоимость приобретения и обслуживания автобусов составляет 5,017 млн евро.

В настоящее время более половины курсирующих по городу автобусов Клайпедского автобусного парка работают на экологически чистом сжатом газе. Старые автобусы, которых заменили новыми автобусами, планируют продать.

Информация «ЛК», BNS

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