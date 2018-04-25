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Новые деньги Украины

Автор: НБУ — https://www.flickr.com/photos/134562672@N08, Посилання

25 октября Национальный банк Украины запустил в оборот новую купюру номиналом в 1000 гривен.

Известно, что до этого дня крупнейшим номиналом была купюра в 500 гривен.

Введение новой купюры объяснено тем, что доходы жителей страны растут, а цены меняются. Новая купюра позволит сделать наличные расчеты удобнее.

Стоит отметить, что на самой банкноте изображен портрет Владимира Вернадского, который является выдающимся биологом, философом и геологом.

Что касается обратной стороны, то на ней нарисовано здание президиума.

Сам дизайн банкноты был выполнен в голубых тонах.

Стоит отметить, что появление новых денег является ответственным этапом в реформе денежной линейки Украины. К слову, с начала этого месяца статуса платежного средства лишились самые мелкие монеты.

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