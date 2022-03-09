Новые городки для расселения союзников в Литве – через полтора месяца

Новые военные городки для солдат союзников в Литве будут установлены чуть более чем через месяц, и серьезных логистических проблем с приемом дополнительных сил пока нет, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
«В настоящее время серьезных логистических проблем с приемом прибывающих войск союзников нет», — отметил министр в комментарии, направленном BNS.
Он сказал, что городки должны быть готовы через четыре-шесть недель.
На прошлой неделе правительство выделило 40 млн евро на создание новых военных городков. Они будут построены по мере того, как продолжается вторжение России в Украину, а союзники разместят дополнительные войска в Литве.
Всего в трех городках смогут разместиться около 2,4 тыс. военных — по 800 в каждом.
По словам министра обороны, они будут аналогичны городку «Геркус», созданному на полигоне в Пабраде для американских солдат, где сейчас дислоцируются силы размером с батальон.
«В них будет вся необходимая военная инфраструктура — казармы, административные помещения, столовые», — сказал Анушаускас.
По его словам, изначально инфраструктура арендована, а параллельно – будет строиться постоянная.
Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис ранее заявлял, что новые городки будут созданы в Казлу-Руде, Мариямполе и Пабраде.
На этой неделе Вашингтон объявил о планах направить в Литву дополнительно 400 военнослужащих, из планируется разместить их в городке «Геркус», где сейчас служат около полутысячи человек. Инфраструктура здесь расширяется.
В настоящее время в Литве находятся около 3 тыс. представителей союзных войск, большинство из которых составляют американцы и немцы, возглавляющие международный батальон НАТО и также увеличили свой контингент в Литве на несколько сотен за последние недели. Они дислоцированы в Рукле, что в Йонавском районе.
В связи продолжениям вторжения России в Украину союзные войска из Нидерландов, Норвегии и Великобритании усилили свои контингенты в Литве.
Норвежские и голландские военные также размещены в батальоне НАТО в Рукле, а британские — на авиационной базе ВВС в Шяуляй.
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