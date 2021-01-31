Новые оценки рисков

Этот центр утверждает, что в данный момент в мире отмечаются несколько мутаций коронавируса, которые представляют угрозу по причине большей скорости распространения и по причине ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По первичным данным, вероятность ввоза и распространения таких мутаций в ЕС оценивается как высокая или очень высокая.

В целом в списке стран, сильно затронутых вирусом, около 200 государств. В него вошли почти все государства Европы, в том числе соседние Латвия, Польша, Беларусь, Россия.

Ирландия, Дания, Соединенное Королевство, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР выделяются как страны, где выявлены новые мутации вируса SARS-CoV-2.

По информации Минздрава, все путешественники, прибывающие из последних стран, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выполненный в течение 48 часов до отбытия, либо, сделав тест в Литве, изолироваться на 14 дней с возможностью сокращения изоляции до десяти дней после проведения теста.

«В отношении их применяются более строгие условия изоляции: нельзя гулять, а покидать место изоляции можно только когда человеку срочно нужна медпомощь и поэтому следует отправиться в медучреждение, а также на мобильный пункт тестирования», – говорится в сообщении министерства.

С разрешения Национального центра общественного здоровья лица, находящиеся в изоляции, смогут посещать похороны, менять место изоляции или отправляться в медучреждение за получением услуг.

Согласно обновленному декрету министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, лица, прибывшие из стран, где выявлены мутации вируса, могут изолироваться в отдельной квартире или доме, на хорошо изолированном этаже частного дома или в отдельной изолированной комнате с отдельным санузлом.

Изолироваться можно только с лицами, путешествовавшими вместе, за исключением несовершеннолетних членов семьи.

Прибывшие из других сильно затронутых вирусом стран могут гулять на расстоянии 1 км, покидать место изоляции без информирования или разрешения НЦОЗ по установленному списку причин.

Кроме того, они смогут находиться на изоляции в одной квартире с членами семьи, только в другой комнате, ограничив передвижение в доме и сократив пользование общими пространствами.

Изоляция может не применяться для определенных профгрупп или прибывающих по важным медицинским причинам либо по семейным обстоятельствам (похороны или посещение пациентов в предсмертном состоянии), в этом случае обязателен лишь тест на коронавирус.

Всем лицам, следующим через Литву транзитом, не следует ни изолироваться, ни делать тест.

Требование теста и самоизоляции не действует в отношении лиц, переболевших коронавирусом или вакцинированным по полной схеме, если есть справка лечебного учреждения или сертификат о прививке (с переводом на литовский, английский или русский языки), или о том, что человек переболел коронавирусом в течение 90 дней до прибытия или был привит.

Тем временем

Для поездки в Латвию — тест на COVID-19

Для поездки в Латвию обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

СОГГЛ получила информацию о новом порядке, введенном неделю назад.

Отрицательный тест должен быть выполнен не позднее чем за 72 часа до поездки.

Кроме того, продолжают действовать установленные ранее требования о самоизоляции и заполнении специальных анкет.

Лицам, прибывающим в Латвию, обязательна изоляция на 10 дней, а для медработников – 14 дней.

По информации СОГГЛ, усиленный контроль далее проводится на въезде в Латвию через шесть основных дорог на границе с Литвой. Это бывшие пограничные контрольно-пропускные посты Бутинге-Руцава, Кальвяй-Мейтене, Салочай-Гренцтале, Обеляй – Субате и Смелине – Медуми.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ