Новые оценки рисков

С понедельника по прибытии почти из всех стран нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19 и изолироваться.
Судя по карте Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями, этого не придется делать только прибывающим из Греции, Финляндии и части Норвегии. Если лицо прибудет из Осло, Викена и Ругаланда, то тест и самоизоляция обязательны.
Министерство здравоохранения Литвы значительно расширило список затронутых коронавирусом стран. Это было сделано с учетом новой оценки рисков, опубликованной Европейским центром превенции и контроля над заболеваниями.
Этот центр утверждает, что в данный момент в мире отмечаются несколько мутаций коронавируса, которые представляют угрозу по причине большей скорости распространения и по причине ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По первичным данным, вероятность ввоза и распространения таких мутаций в ЕС оценивается как высокая или очень высокая.
В целом в списке стран, сильно затронутых вирусом, около 200 государств. В него вошли почти все государства Европы, в том числе соседние Латвия, Польша, Беларусь, Россия.
Ирландия, Дания, Соединенное Королевство, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР выделяются как страны, где выявлены новые мутации вируса SARS-CoV-2.
По информации Минздрава, все путешественники, прибывающие из последних стран, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выполненный в течение 48 часов до отбытия, либо, сделав тест в Литве, изолироваться на 14 дней с возможностью сокращения изоляции до десяти дней после проведения теста.
«В отношении их применяются более строгие условия изоляции: нельзя гулять, а покидать место изоляции можно только когда человеку срочно нужна медпомощь и поэтому следует отправиться в медучреждение, а также на мобильный пункт тестирования», – говорится в сообщении министерства.
С разрешения Национального центра общественного здоровья лица, находящиеся в изоляции, смогут посещать похороны, менять место изоляции или отправляться в медучреждение за получением услуг.
Согласно обновленному декрету министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, лица, прибывшие из стран, где выявлены мутации вируса, могут изолироваться в отдельной квартире или доме, на хорошо изолированном этаже частного дома или в отдельной изолированной комнате с отдельным санузлом.
Изолироваться можно только с лицами, путешествовавшими вместе, за исключением несовершеннолетних членов семьи.
Прибывшие из других сильно затронутых вирусом стран могут гулять на расстоянии 1 км, покидать место изоляции без информирования или разрешения НЦОЗ по установленному списку причин.
Кроме того, они смогут находиться на изоляции в одной квартире с членами семьи, только в другой комнате, ограничив передвижение в доме и сократив пользование общими пространствами.
Изоляция может не применяться для определенных профгрупп или прибывающих по важным медицинским причинам либо по семейным обстоятельствам (похороны или посещение пациентов в предсмертном состоянии), в этом случае обязателен лишь тест на коронавирус.
Всем лицам, следующим через Литву транзитом, не следует ни изолироваться, ни делать тест.
Требование теста и самоизоляции не действует в отношении лиц, переболевших коронавирусом или вакцинированным по полной схеме, если есть справка лечебного учреждения или сертификат о прививке (с переводом на литовский, английский или русский языки), или о том, что человек переболел коронавирусом в течение 90 дней до прибытия или был привит.
Тем временем
Для поездки в Латвию — тест на COVID-19
Для поездки в Латвию обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
СОГГЛ получила информацию о новом порядке, введенном неделю назад.
Отрицательный тест должен быть выполнен не позднее чем за 72 часа до поездки.
Кроме того, продолжают действовать установленные ранее требования о самоизоляции и заполнении специальных анкет.
Лицам, прибывающим в Латвию, обязательна изоляция на 10 дней, а для медработников – 14 дней.
По информации СОГГЛ, усиленный контроль далее проводится на въезде в Латвию через шесть основных дорог на границе с Литвой. Это бывшие пограничные контрольно-пропускные посты Бутинге-Руцава, Кальвяй-Мейтене, Салочай-Гренцтале, Обеляй – Субате и Смелине – Медуми.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ