Nuotrauka Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения. Некоторые улицы в столице, отмеченные специальными знаками, станут велосипедными. Помимо этого, путем выделения полос А и А+ более эффективно будет организовано движение маршрутного транспорта. Также в силу вступают и отдельные, предназначенные только для маршрутного транспорта, сигналы светофора.

Велодорожки дополнят велосипедные улицы, формат которых уже узаконен в Правилах дорожного движения. Чем велодороги будут отличаться от обычных дорог? Есть три различия: велосипедисты могут ехать по всей ее ширине, а не у правого края; автомобилисты не могут обгонять велосипедистов, выезжая на встречную полосу; скорость движения не более 30 км/ч. 1 июня в Вильнюсе появился первый знак «велодорога» на ул. М.-К.Чюрлене (от парка Вингис до Дворца бракосочетаний). Такие же знаки появились на соседних ул. З.Серакауско, Йоваро, П.Климо и Расейню. Летом подготовят и другие улицы, на которых появятся велодороги. Всего их будет 10.