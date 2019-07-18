Новые показы спектакля «Дядя Ваня» в музее А.С. Пушкина

После четырех вызвавших большой интерес премьерных показов спектакля «Дядя Ваня» в Литературном музее А. С. Пушкина (ул. Субачяус, 124) было решено организовать еще четыре в конце лета — 29 и 30 августа.
Новая постановка — это иммерсивный одноактный спектакль на русском языке по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Это совместная работа Русского драматического театра Литвы и Литературного музея А. С. Пушкина. Автор новой постановки — режиссер Тадас Монтримас.
Зрители, путешествуя по различным сюжетным местам пьесы в сопровождении гида, сами становятся свидетелями и участниками происходящих событий. Пушкинский музей в Маркучяй — идеальное место для воссоздания, как определил А. П. Чехов, «сцен из деревенской жизни» конца XIX столетия. Этому способствуют не только географическое месторасположение и аутентичная атмосфера усадьбы, но и холмистая территория вокруг дома, которая идеально подходит для исполнения сцен как внутри, так и вокруг здания, создавая у зрителя ощущение «путешествия во времени».
Зрители «Дяди Вани» распределены на 4 группы по 15 человек. Каждой группой руководит гид-сталкер. В его задачу входит координация путешествия по местам чеховского произведения 1896 года. Он знакомит участников с правилами игры, правами и обязанностями зрителей, а также раздает маски, которые нельзя снимать до конца спектакля. Одновременно исполняются 4 разные сцены, наблюдаемые разными группами зрителей, путешествующими по пространствам спектакля. Хотя действие происходит в разных комнатах за закрытыми дверями, это не мешает зрителям совместно с героями пьесы слышать все, что происходит за стеной.
Основная цель творческой группы спектакля «Дядя Ваня» — не восстановить сюжетную линию пьесы, а показать ситуацию в доме Войницкого, где с любовью и страстью переплетаются ненависть, самобичевание и гнев. Создатели и исполнители спектакля создают такие условия для своего зрителя, чтобы он стал не только наблюдателем, но и сам оказался в центре событий. Таким образом зритель-участник может максимально погрузиться в совершенно новые ощущения и чувства. Необычные спектакли пройдут 29 и 30 августа в 18.00 и 20.00.
Данный спектакль вызвал большой интерес у столичных театралов, поэтому билеты на него расходятся очень быстро, и о них желательно позаботиться заранее.
Билеты на спектакль можно приобрести в интернете и во всех кассах сети Tiketa.lt.