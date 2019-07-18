Новые показы спектакля «Дядя Ваня» в музее А.С. Пушкина

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После четырех вызвав­ших большой интерес пре­мьерных показов спектакля «Дядя Ваня» в Литератур­ном музее А. С. Пушкина (ул. Субачяус, 124) было решено организовать еще четыре в конце лета — 29 и 30 августа.

Новая постановка — это иммерсивный одноактный спектакль на русском язы­ке по пьесе Антона Павлови­ча Чехова «Дядя Ваня». Это совместная работа Русского драматического театра Лит­вы и Литературного музея А. С. Пушкина. Автор новой постановки — режиссер Тадас Монтримас.

Зрители, путешествуя по различным сюжетным местам пьесы в сопровождении гида, сами становятся свидетелями и участниками происходящих событий. Пушкинский музей в Маркучяй — идеальное место для воссоздания, как опреде­лил А. П. Чехов, «сцен из дере­венской жизни» конца XIX сто­летия. Этому способствуют не только географическое место­расположение и аутентичная атмосфера усадьбы, но и хол­мистая территория вокруг до­ма, которая идеально подхо­дит для исполнения сцен как внутри, так и вокруг здания, создавая у зрителя ощущение «путешествия во времени».

Зрители «Дяди Вани» рас­пределены на 4 группы по 15 человек. Каждой группой руководит гид-сталкер. В его задачу входит координация путешествия по местам чехов­ского произведения 1896 года. Он знакомит участников с пра­вилами игры, правами и обя­занностями зрителей, а также раздает маски, которые нель­зя снимать до конца спекта­кля. Одновременно исполня­ются 4 разные сцены, наблю­даемые разными группами зрителей, путешествующими по пространствам спектакля. Хотя действие происходит в разных комнатах за закрыты­ми дверями, это не мешает зрителям совместно с героями пьесы слышать все, что проис­ходит за стеной.

Основная цель творческой группы спектакля «Дядя Ва­ня» — не восстановить сюжет­ную линию пьесы, а показать ситуацию в доме Войницко­го, где с любовью и страстью переплетаются ненависть, са­мобичевание и гнев. Созда­тели и исполнители спекта­кля создают такие условия для своего зрителя, чтобы он стал не только наблюдате­лем, но и сам оказался в цен­тре событий. Таким образом зритель-участник может максимально погрузиться в со­вершенно новые ощущения и чувства. Необычные спектак­ли пройдут 29 и 30 августа в 18.00 и 20.00.

Данный спектакль вызвал большой интерес у столичных театралов, поэтому билеты на него расходятся очень быстро, и о них желательно позабо­титься заранее.

Билеты на спектакль мож­но приобрести в интернете и во всех кассах сети Tiketa.lt.



