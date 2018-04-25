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Новые правила ЕС требуют сделать бытовую технику ремонтопригодной

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Европейская энергетическая стратегия, призывает производителей электроники и бытовой техники сделать ее более долговечной, ремонтируемой, пригодной к многократному использованию и обновляемой, говорится в документе EU’s Energy Union priority.

Если батарея мобильного телефона выходит из строя, приходится выбрасывать весь смартфон. Производители часто целенаправленно устраивают так, чтобы приборы прекращали работу через определенное время – так называется «плановое устаревание».

Экологическая стратегия «удобных электроприборов» предусматривает, что холодильники, стиральные машины, телевизоры и другие устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко отремонтировать.

Комиссия ЕС обязует производителей, защитить окружающую среду и климат. Экологические организации, защитники интересов потребителей и мастера по ремонту электроники приветствуют это решение, тем более что оно может также пощадить кошелёк.

russianireland.com

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