Новые правила изменят жизнь латвийцев c 17 августа

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Минздрав Латвии считает, что в Латвии распространение инфекции COVID-19 находится под контролем, поэтому можно немного ослабить некоторые ограничения.

Ведомство предлагает жителям ознакомиться с новыми правилами проведения культурных, спортивных и других массовых мероприятий, которые вступят в силу с 17 августа. Решение сегодня было одобрено Кабинетом министров.

Одним из главных условий является личная гигиена, мытье и дезинфекция рук.

Как сообщалось, Минздрав предлагает с 17 августа разрешить собираться в помещениях до 1000 человек, а также смягчить ограничения для предприятий общественного питания, мест проведения культурных, спортивных, религиозных мероприятий. Изменений относительно собраний на открытом воздухе не планируется – собираться по-прежнему можно будет до 3000 человек.

В заведениях общественного питания планируется разрешить сидеть за одним столиком восьми посетителям вместо четырех, а для сидящих на террасах ограничений не будет.

Площадь на одного посетителя в заведениях общественного питания может быть уменьшена с 4 кв. м до 3 кв. м. Сохранится требование двухметровой дистанции между столиками.

Также будет сохранено условие, что количество людей, собирающихся в одном месте, может составлять не более 50% от его заполняемости.

Также заведениям общественного питания могут разрешить работать до 2 часов вместо полуночи, как и культурным, спортивным, религиозным учреждениям.

Минздрав предлагает публиковать список опасных и безопасных для путешествий стран в субботу, а не в пятницу, и установить конкретный момент вступления этого списка в силу, чтобы у людей не возникало сложностей при планировании поездок.

Также предлагается, чтобы требование самоизоляции не было обязательным для людей, которые переболели COVID-19 и могут предоставить справку от врача. Также лицо, обязанное самоизолироваться, сможет покинуть место жительства, чтобы сдать тест на антитела.