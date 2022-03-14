Новые правила приглашения в Израиль родственников из Украины￼

Отметим, что пока непонятно, насколько широки родственные связи, о которых идет речь. Очевидно, что это уже не «ближайшие родственники», как заявлялось ранее (под ближайшими родственниками имеются в вижу только дети, родители, родные братья и сестры), а более широкий круг, однако подробные инструкции в этом отношении не публикуются.

Чтобы пригласить в Израиль родственников из Украины, следует заполнить два бланка.

Один бланк на сайте израильского МИДа должен заполнить гражданин Украины, который хочет въехать в Израиль.

Второй бланк (на сайте Управления регистрации населения) должен заполнить гражданин Израиля, желающий пригласить родственников, которые являются гражданами Украины. Этот бланк должен быть прикреплен к прошению, поданному на сайте МИДа.

Граждане Украины будут допускаться на посадку на рейсы в Израиль только после предъявлении разрешения, полученного от израильского МИДа.

Управление регистрации населения и иммиграции впервые с начала войны в Украине (с 24.02.2022) публикует данные по числу украинских беженцев, въехавших в Израиль. Судя по данным управления, с 24 февраля по утро 14 марта в Израиль въехали 5154 граждан Украины, не являющихся новыми репатриантами и не имеющих право на репатриацию. По данным на утро 13 марта, отказ во въезде в Израиль получил 221 гражданин Украины.

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