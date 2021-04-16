Новые санкции США против России: список

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В санкционный список Минфина США в четверг, 15 апреля, попали еще 25 российских компаний и 15 граждан РФ.

В частности, под санкции попали шесть российских IT-компаний: Военный инновационный технополис Эра, АО Пасит, федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика, ООО НеоБИТ, АО АСТ (Advanced System Technologies), и АО Позитив текнолоджиз (Positive Technologies).Под санкции попала группа компаний, которые связывают с Евгением Пригожиным: Фонд защиты национальных ценностей, Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества (Afric), Международный антикризисный центр, ООО Транс Логистик (Trans Logistik), ООО Юниджет и Алкон. Четыре интернет-издания, которые обвиняют в работе с российскими спецслужбами: ИнфоРос, NewsFront, SouthFront и Strategic Culture Foundation.

В связи с оккупацией Россией украинского региона Крым и грубых нарушений прав человека против местного населения введены санции в отношении трех компаний, в частности, АО Ленпромтранспроект, АО Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, а также Симферополь СИЗО-1.

За проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму введены санкции против 15 человек:

Алексей Громов (первый замглавы администрации президента РФ), который находится под санкциями с 2014 года,

Денис Тюрин (экс-сотрудник ГРУ, был в руководстве ИнфоРос),

Константин Килимник (политконсультант),

Александр Малькевич (владелец Фонд защиты национальных ценностей),

Петр Бышков (партнер Пригожина),

Юлия Афанасьева (партнер Пригожина),

Тарас Прибышин (партнер Пригожина),

Артем Степанов (связывают с компанией Юниджет),

Мария Зуева (связывают с компанией Юниджет), Кирилл Щербаков (связывают с компанией Юниджет);

Также под санкции попали граждане Пакистана, которые связаны с компанией Second Eye Solution: Мохсин Раза, Муджтаба Раза, Сайед Хаснаин, Мухаммад Хаят, Сайед Раза, Шахзад Ахмед.

Напомним, кроме персональных санкции новые ограничительные меры США предусматривают ограничения против госдолга РФ и высылку 10 российских дипломатов из Вашингтона.