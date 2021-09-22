Новые соглашения между странами не должны осуществляться за счет НАТО – Г. Науседа

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Новые соглашения между государствами, такие как военный альянс, созданный между США, Австралией и Соединенным Королевством, не должны создаваться за счет НАТО, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

«Я понимаю попытку повысить стабильность в регионах Индийского и Тихого океанов, и соглашение AUKUS является попыткой достичь этого, однако оно не должно реализовываться за счет формата сотрудничества НАТО», – заявил Г. Науседа телеканалу CNN.

При этом он добавил, что само решение создать альянс было правильным.