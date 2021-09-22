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Новые соглашения между странами не должны осуществляться за счет НАТО – Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Новые соглашения между государствами, такие как военный альянс, созданный между США, Австралией и Соединенным Королевством, не должны создаваться за счет НАТО, заявил литовский президент Гитанас Науседа. 

«Я понимаю попытку повысить стабильность в регионах Индийского и Тихого океанов, и соглашение AUKUS является попыткой достичь этого, однако оно не должно реализовываться за счет формата сотрудничества НАТО», – заявил Г. Науседа телеканалу CNN.

При этом он добавил, что само решение создать альянс было правильным.

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Это соглашение создало напряжение между Парижем и Вашингтоном, по этой причине Австралия отозвала миллиардный контракт о приобретении французских подлодок и выбрала американскую военную технику. 

В результате Париж отозвал для консультаций своего посла из Канберы и Варшингтона. 

По словам Г. Науседы, в данный момент в НАТО имеются разногласия, однако он отметил необходимость их разрешения путем дискуссий и согласований. 

Он считает, что НАТО остается основным гарантом безопасности для Балтийского региона. 

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить открытый диалог», – сказал президент Литвы. 

О создании нового альянса США, Соединенного Королевства и Австралии было заявлено на минувшей неделе. Ожидается, что он укрепит военные мощности с ростом конкуренции с Китаем. 

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