Новые способы борьбы с теневой экономикой

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Литва из-за теневой экономики в сферах строительства, продажи автомобилей и запчастей и мясной продукции теряет около миллиарда евро. Правительство утвердило меры по уменьшению ущерба для государства, сообщает LRT.

По данным министерств, около 500-700 млн евро доходов от бизнеса ежегодно не учитываются в строительном секторе. Неуказанные доходы от продажи мясной продукции составляют около 151 млн евро. Ситуация на автомобильном рынке выглядит несколько скромнее — 73 млн евро.

За два года Служба расследования финансовых преступлений провела 25 досудебных расследований в отношении торговли подержанными автомобилями. Было установлено, что государству нанесен ущерб в размере более чем 900 тыс. евро.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас отметил, что большинство сделок выполняется за наличные средства, а до 84 процентов купленных машин сильно изношены.

В документе ставятся цели сокращения теневого сектора в сферах строительства, торговли автомобилями, автодеталями и мясными продуктами, сообщает BNS.

Правительство Литвы по существу одобрило введение обязанности посредников декларировать сделки купли-продажи автомобилей, внедрить централизованные системы владельцев машин и мест их продажи. Кроме того, предусматриваются критерии, по которым автомобили могут быть признаны отходами.

Минтруда для урегулирования вопроса в строительном секторе предлагает ввести обязательное удостоверение для строителей, а также информационную систему идентификации.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис для борьбы с нелегальной торговлей мясом предложил ввести централизованную систему торговых площадок.

После реализации этих мер может быть выведено из «тени» порядка 250 млн евро, считает премьер-министр Саулюс Сквярнялис. «Это будут огромные средства, которые мы сможем перераспределить через бюджет», – сказал премьер журналистам.

Подготовлено по сообщениям СМИ