Фото vilnius.lt/Кястутиса Мачунаса

В Вильнюсе в феврале откроются четыре новые «станции» по обмену вещей сети «DĖK‘ui» , сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии, в которых вильнюсцы могут оставить не нужные, но пригодные к употреблению вещи. «Станции» открываются на проспекте Пилайте, на улицах Прамонинку, Лепкальне и в поселке Грикенай (Вильнюсский район). Эта услуга набирает популярность. Всего в столице действуют уже 14 подобных «станций».

За полгода работы таких «станций» новых владельцев нашли почти 2650 различных предметов. Интересен тот факт, что, если бы эти вещи оказались на свалке, их вес достиг бы 53 тыс. кг (а это 12 полных грузовиков), сообщает Вильнюсская мэрия.

Директор перерабатывающего предприятия VAATC Томас Вайткявичюс рассказал, что теперь от ненужных предметов можно избавиться, не загрязняя окружающую среду, юридически законно и с комфортом.

«За привезенные вещи люди не должны ничего платить, эти вещи не будут включены в ежегодное количество отходов», — пояснил Т. Вайткявичюс.