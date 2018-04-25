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Виленский Вестник

Новые «станции» по обмену вещей

Фото vilnius.lt/Кястутиса Мачунаса

В Вильнюсе в феврале откроются четыре новые «станции» по обмену вещей сети «DĖK‘ui» , сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии, в которых вильнюсцы могут оставить не нужные, но пригодные  к употреблению вещи. «Станции» открываются на проспекте Пилайте, на улицах Прамонинку, Лепкальне и в поселке Грикенай (Вильнюсский район). Эта услуга набирает популярность. Всего в столице действуют уже 14 подобных «станций».

За полгода работы таких «станций» новых владельцев нашли почти 2650 различных предметов. Интересен тот факт, что, если бы эти вещи оказались на свалке, их вес достиг бы 53 тыс. кг (а это 12 полных грузовиков), сообщает Вильнюсская мэрия.

Директор перерабатывающего предприятия VAATC Томас Вайткявичюс рассказал, что теперь от ненужных предметов можно избавиться, не загрязняя окружающую среду, юридически законно и с комфортом.

 «За привезенные вещи люди не должны ничего платить, эти вещи не будут включены в ежегодное количество отходов», — пояснил Т. Вайткявичюс.

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Жители смогут бронировать предметы на сайте, а потом приезжать и забирать их. Если за предметом в течение определенного срока никто не приехал, его может забрать другой человек.

Вещи собираются на основе одного из важных критериев — пригодности для дальнейшего использования, они не должны быть низкого качества или иметь неисправимые поломки. Мебель, посуда или другие ненужные предметы должны быть такими, чтобы их можно было еще использовать, допускаются незначительные дефекты.

В Вильнюсском регионе намечено оборудовать 23 станции сети «DĖK‘ui». Добровольцев, желающих сотрудничать с сетью «DĖK‘ui»,  просят писать по электронному адресу stoteledekui@vaatc.lt.

Информация «ЛК» и vilnius.lt

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