Новые тарифы на техосмотр

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) установила новые цены на техосмотр, которые вступят в силу в Литве с весны 2021 года.

При обсуждении цен учитывалось, сколько техосмотров центры осуществили в 2019 и 2020 г. Еще один фактор изменения цен – продолжительность процедуры каждого этапа техосмотра. Согласно данным, цены будут индексироваться ежегодно в зависимости от инфляции и изменений зарплат в стране.

Больше всего увеличится плата за техосмотр для владельцев мопедов и мотоциклов: с учетом класса стоимость техосмотра будет составлять 9,60-14,70 евро. За техосмотр бензинового авто придется платить 19,60 евро, дизельного – 22,70 евро.