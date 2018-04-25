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Новые уборочные машины готовы к работе в Клайпеде

Фото klaipeda.lt

При финансовой поддержке ЕС муниципалитет города Клайпеды для очистки улиц приобрел 4 новые вакуумные машины.

На этой неделе они были переданы предприятию «Клайпедский автобусный парк», которое выиграло конкурс на уборку улиц портового города.

«Основной причиной покупки этих современных машин является поддержание более чистого воздуха Клайпеды.Сегодня мы наблюдаем увеличение количества автомобилей в городе, грузопотока в порту , строительство и ремонт улиц. Эти процессы после себя оставляют много пыльных, опасных для здоровья частиц, которые оседают на городских улицах и требуют уборки. Я надеюсь, что Клайпедский автобусный парк выполнит эту услугу должным образом », — говорит мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Модель Johnston Sweepers VT802, сделанная в Англии, является многофункциональной: она может собирать пыль, листья, подметать улицы. Машины оборудованы насосным шлангом с резервуаром на 8 куб. метров, что позволит собрать больше мусора, а при помощи мойки под высоким давлением можно будет мыть различное оборудование и предметы. Машины были приобретены у Alwark UAB. Стоимость покупки — 845 тыс. евро.

Клайпедский автобусный парк , выигравший конкурс, согласно условиям договора, выведет машины на улицы портового города уже 4 ноября.

«Для нас это новая сфера деятельности. Мы с нетерпением ждем начала, чтобы оправдались мои ожидания как руководителя. Все идет в соответствии с намеченными планами предприятия. Новые дополнительные виды деятельности, связанные не только с пассажирскими перевозками, гарантируют нашему предприятию более высокий доход, более высокую заработную плату для сотрудников и качественные услуги для города », — сказал Вайдас Раманаускас, генеральный директор Клайпедского автобусного парка.

По словам руководителя, предприятие располагает всеми необходимыми техническими средствами, диагностическими и ремонтными мастерскими, а также специализированной машиной для обслуживания основного оборудования. Единственной проблемой для водителей является, как можно быстрее, ознакомиться и освоить все функции новых машин. В обучении водителей свою помощь окажет фирма, которая продала эти машины Клайпеде.

Новые машины пока будут убирать только главные улицы города, а второстепенные улицы будут убираться имеющимися машинами. Вакуумными машинами будут подметать улицы только при плюсовой температуре, при низких температурах будут использовать другуюе технику.

Новые вакуумные машины были приобретены в рамках проекта Клайпедского городского самоуправления и Министерства окружающей среды Литовской Республики: «Снижение загрязнения воздуха твердыми частицами путем обновления технологий обслуживания и очистки улиц».

Муниципалитет Клайпеды в будущем приобретет еще 4 машины — три для очистки тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и одну для более узких улиц. Уже подписан договор с UAB Komuva на приобретение машин на сумму 532,7 тыс. евро, согласно которому эти машины должны быть доставлены весной следующего года.

85 % суммы, необходимой для покупки машин, выделяется Фондом ЕС, а 15 % поступит из бюджета муниципалитета Клайпеды.

Информация ЛК и самоуправления Клайпеды

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