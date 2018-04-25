Новые визовые правила ЕС вступили в силу

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В воскресенье, 2 февраля, в силу вступили обновленные правила выдачи виз Евросоюза, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса. Об этом накануне сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз применяются по всему миру со 2 февраля 2020 года. Они упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС», – говорится в сообщении.

Для граждан стран, имеющих соглашение с ЕС о безвизовом режиме, все останется без изменений, подчеркивается на сайте Еврокомиссии.

Решение изменить визовые правила было принято Советом ЕС в июне прошлого года. Как поясняет Совет, «новые правила обеспечат более легкие и быстрые процедуры получения виз для легальных путешественников».