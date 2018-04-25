Новые возможности для досуга и спорта

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С завершением карантина столица Литвы предлагает ее жителям и гостям наряду с уже имеющимися площадками для досуга и развлечений новые пространства для культурно- познавательных мероприятий, занятия спортом.

«Вильнюс, открытый для культуры»

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом представил инициативу «Вильнюс, открытый для культуры». Столица выделяет более полутора сотен открытых пространств для культурно-познавательных мероприятий, где деятелей культуры приглашают продолжить свою деятельность, приостановленную из-за карантина.

Как мы уже сообщали, президент Г.Науседа обсудил с представителями культурного сообщества сложную ситуацию в отрасли, создавшуюся из-за пандемии. Инициатива, предложенная литовской столицей, дает возможность организовывать мероприятия на открытом воздухе. Это не только позволит учреждениям культуры получать средства, необходимые для продолжения их деятельности, но и будет способствовать качественному отдыху жителей Вильнюса и гостей города.

Открыты для посетителей исторический парк и внутренний дворик Президентского дворца, где в этом году был установлен фонтан. В теплое время года он будет открыт с 18.00 до 23.00 по будням и с 11.00 до 23.00 по выходным и праздничным дням. По вечерам здесь будут проходить музыкальные вечера. Так, 18 июня во дворике выступят выпускники Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлениса.

К этой инициативе уже присоединились не только различные вильнюсские учреждения, но и несколько отелей и ресторанов, открывающих свои дворики для проведения культурных мероприятий.

Открытые для культурных мероприятий пространства можно найти на сайте https://kulturai.vilnius.lt/, список будет постоянно обновляться.

Для тех, кто хочет осмотреть представительные залы Президентского дворца и ознакомиться с его деятельностью, по субботам организуются экскурсии. Всю информацию об экскурсиях можно найти здесь: https://www.lrp.lt/lt/ekskursijos.

Для удобства жителей Вильнюса и гостей города во дворике Президентского дворца установлены велосипедные и скутерные стенды, а также есть возможность посетить парк с домашними животными.

Государственный центр познания государства в ансамбле Президентского дворца также возобновляет свою деятельность. Более подробная информация о познавательном центре www.pazinkvalstybe.lt.

Тропа вокруг Вильнюса

Новый 100-километровый маршрут вокруг столицы предназначен для прогулок или бега для всех, кто любит активный и здоровый образ жизни, профессионалов и тех, кто только начинает тренировки.

Веб-сайт www.vilnius100km.lt, созданный специально для маршрута вокруг Вильнюса, поможет вам подготовиться к пробежке, где вы сможете не только найти карты и описание участков маршрута, но и загрузить приложения на свои мобильные телефоны.

«Вильнюс — город активных и спортивных людей. Мы создаем спортивные площадки, ремонтируем открытые баскетбольные площадки, поощряем деятельность новых видов спорта», — отметил мэр Вильнюса Р. Шимашюс, который опробовал этот маршрут.

По словам мэра, этот маршрут позволит не только открыть для себя зеленые зоны города, но и даст прекрасную возможность для организации соревнований по бегу как для литовских, так и для зарубежных спортсменов.

100-километровый маршрут был разработан по согласованию с членами Федерации спортивного ориентирования Литвы, специалистами-архитекторами города.

Подобные трассы популярны в Скандинавии и других странах, так как они позволяют ознакомиться с окрестностями, испытать себя. Желающие смогут выбирать более короткие дистанции.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt