Новые встречи со старыми друзьями

«Про Федота-стрельца, удалого молодца»

Уже во второй раз в этом году по просьбам зрителей Театр одесского разлива «Ланжеронъ» представляет спектакль-сказку для взрослых в стихах. Это кладезь афоризмов на все случаи жизни! Под острым и умным юмором здесь прячутся и сатира, и ирония. В руках заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева оживают уникальные контактные шляпы-образы, это весело, мудро, поэтично и эксцентрично. Режиссер Галина Панибратец.

Сказка ложь – да в ней намек, что «у нас спокон веков нет суда на дураков»!

«В основу ироничного действа легла известная поэтическая версия Леонида Филатова народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

В нашей пишущей стране

Пишут даже на стене.

Вот и мне пришла охота

Быть со всеми наравне!

Многие актеры читали со сцены это произведение, но никто из режиссеров не отваживался создать по нему спектакль для одного исполнителя — актера, способного представить дюжину ярких характеров далеко не сказочных персонажей, но со сказочными именами.

Галине Панибратец это удалось. Для этого ей, изменив фабульную окраску сказки, пришлось стать и постановщиком, и сценографом, и автором универсальных костюмов‑масок, живущих на малом пространстве двух широкополых шляп. Ведь смена мест действия Скомороха-потешника сопровождается поворотом шляпы, на разных сторонах которой отображено несколько картинных перемен. Каждый поворот шляпы обязывал артиста, оставаясь в предлагаемых обстоятельствах Скомороха, быстро перевоплощаться из Царя в Федота, затем в Царевну, Няньку, Генерала, в Голубицу-Марусю и Бабу Ягу. Иными словами, Виталий Бондарев, будучи в личине реального Скомороха-потешника, оживлял перчаточных кукол, способных вести диалог со своими перчаточными же партнерами. Ох и чудеса порой происходят на сценах наших негосударственных театров!»

11 ноября в 19.00

Вильнюс, ул. Траку 9/1, Дворец францисканцев, Театр одесского разлива “Ланжеронъ” (Украина, Харьков)

«НЕЖНОСТЬ» 18+

Спектакль-этюд по пьесе Николая Коляды из цикла «Кренделя»

Электричка до станции Нежность… Нежность. Что это такое? Она есть вообще? Или ее нет? А почему нет? А когда она есть? А зачем она? За ответами на эти вопросы отправляйтесь на пригородной электричке вместе с героями спектакля «Нежность».

Случайная встреча в электричке двух бывших одноклассников. Она — мечтательница, он — приземленный жизнью мужик. Она едет в сад, где в погребе хранит тетрадку со стихами «про нежность». И Он, и Она очень изменились с тех пор, как виделись последний раз, постарели. Но Она с детских лет все мечтает и мечтает о Принце на белом коне. Она мечтает о нежности, под которой она подразумевает, вероятно, так много: и верность, и красивую любовь, и честность, и открытость и многое-многое другое. А Ему – смешны ее слова, для него мир, прежде всего, материален.

Мы заперлись в кругу собственных убеждений и страхов, и все тяжелее принимать действительность. Окружающая действительность подавливает человека, и мы приспосабливаемся, приспосабливаемся и теряем. Теряем важное, ценное, самое главное в жизни.

Спектакль-этюд в одном действии по пьесе Николая Коляды из цикла «Кренделя» в одной электричке с театром «Ланжеронъ» в поисках счастья и познания человеческой сущности.

12 ноября в 19.00. Вильнюс, ул. Траку 9/1, Дворец францисканцев, Театр одесского разлива “Ланжеронъ” (Украина, Харьков)

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