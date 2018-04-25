Новый блок электростанции в Электренай действует на полную мощность

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В связи с благоприятными условиями производства электроэнергии самый современный 9-ый блок электростанции Lietuvos elektrine в Электренай с четверга вырабатывает электроэнергию на полную мощность, сообщила управляющая комплексом компания Ignitis gamyba.

«Планируется, что выработка на блоке будет осуществляться до субботы. Если подходящие условие на рынке сохранятся и в дальнейшем, может быть продлено и на следующей неделе», – говорится в сообщении предприятия.

Как сообщается, благоприятные условия для выработки сложились благодаря снижению цены на газ, ремонту нескольких электростанций в соседних странах и совпавшим прогнозам сокращения объемов выработки на ветроустановках.

В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool в четверг сформировалась средняя оптовая цена 51 евро за мегаватт-час, то есть на 1,98 евро ниже, чем в ценовых зон ах Латвии и Эстонии, и на 1,01 евро меньше, чем в ценовой зоне Финляндии.