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TOP,Новости,Энергетика

Новый блок электростанции в Электренай действует на полную мощность

Nuotrauka BFL/Saulius Žiūra

В связи с благоприятными условиями производства электроэнергии самый современный 9-ый блок электростанции  Lietuvos elektrine в Электренай с четверга вырабатывает электроэнергию на полную мощность, сообщила управляющая комплексом компания Ignitis gamyba.

«Планируется, что выработка на блоке будет осуществляться до субботы. Если подходящие условие на рынке сохранятся и в дальнейшем, может быть продлено и на следующей неделе»,  – говорится в сообщении предприятия.

Как сообщается, благоприятные условия для выработки сложились благодаря снижению цены на газ, ремонту нескольких электростанций в соседних странах и совпавшим прогнозам сокращения объемов выработки на ветроустановках.

В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool в четверг сформировалась средняя оптовая цена 51 евро за мегаватт-час, то есть на 1,98 евро ниже, чем в ценовых зон ах Латвии и Эстонии, и на 1,01 евро меньше, чем в ценовой зоне Финляндии.

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