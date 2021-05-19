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Новый центр будет улучшать превенцию отмывания денег на национальном уровне

Фото pixabay.com

Приступающий к работе Центр превенции отмывания денег будет улучшать превенцию на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов по превенции отмывания денег, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. 

По словам Эймантаса Витувиса, превенцию намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов. 

«Главные слова, на мой взгляд — «на национальном уровне». Это означает, что борются не  отдельно взятые учреждения, а мы их объединяем», — сказал Э. Витувис. 

«Я также надеюсь, что улучшение превенции отмывания денег в национальном масштабе поможет улучшить и наши инвестиционные условия, привлечь новых инвесторов в Литву», — добавил он. 

Э. Витувис также отмечает, что важным приоритетом центра будет укрепление международного и регионального сотрудничества, особенно в странах Балтии, которые в последние годы сотрясали скандалы, связанные с отмыванием денег. 

Вице-министр финансов Вайда Чеснулявичюте обращает внимание, что действия по управлению рисками намечается укреплять и на уровне Евросоюза. 

В конце октября 2020 года правительство утвердило учреждение Центра превенции отмывания денег. Учредить центра побудили и сотрясающие регион Северных и Балтийских стран скандалы с отмыванием денег. 

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