Новый центр будет улучшать превенцию отмывания денег на национальном уровне

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Приступающий к работе Центр превенции отмывания денег будет улучшать превенцию на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов по превенции отмывания денег, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра.

По словам Эймантаса Витувиса, превенцию намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов.

«Главные слова, на мой взгляд — «на национальном уровне». Это означает, что борются не отдельно взятые учреждения, а мы их объединяем», — сказал Э. Витувис.

«Я также надеюсь, что улучшение превенции отмывания денег в национальном масштабе поможет улучшить и наши инвестиционные условия, привлечь новых инвесторов в Литву», — добавил он.

Э. Витувис также отмечает, что важным приоритетом центра будет укрепление международного и регионального сотрудничества, особенно в странах Балтии, которые в последние годы сотрясали скандалы, связанные с отмыванием денег.

Вице-министр финансов Вайда Чеснулявичюте обращает внимание, что действия по управлению рисками намечается укреплять и на уровне Евросоюза.

В конце октября 2020 года правительство утвердило учреждение Центра превенции отмывания денег. Учредить центра побудили и сотрясающие регион Северных и Балтийских стран скандалы с отмыванием денег.