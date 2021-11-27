Новый COVID-штамм получил название

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Новый штамм коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала греческой буквой омикрон (15-я буква греческого алфавита). Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

«ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC [вариант, вызывающий обеспокоенность] под названием «омикрон», — говорится в сообщении.

В ВОЗ добавили, что у этого варианта коронавируса «имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность». Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является «повышенным».

По данным организации, ПЦР-тесты способны распознавать омикрон.

Из-за появления нового COVID-штамма специалисты призвали увеличить масштабы вакцинации против коронавируса.