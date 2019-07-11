Новый эко-налог во Франции: до 18 евро с каждого авиабилета

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Во Франции в 2020 году введут «экологический налог» на воздушный транспорт. Об этом сообщает Le Figaro.

Налог будет введен в 2020 году на всех рейсах из Франции и принесет около 180 миллионов евро для финансирования ежедневных перевозок, заявила министр транспорта Элизабет Борн.

«Мы решили внедрить экологический налог для воздушного транспорта на всех рейсах, вылетающих из Франции. Он будет прогрессивным и будет представлять собой взнос в размере 1,50 евро за билет на внутреннем или внутриевропейском рейсе в экономическом классе и может повышаться до 18 евро на рейсах за пределы ЕС в бизнес-классе», — сказала министр.

Все полученные от налога средства будут направлены на развитие ежедневных перевозок. Налог не будет касаться стыковочных рейсов, внутренних рейсов, вылетающих из/или направляющихся на Корсику, рейсов, связывающих материковую Францию с заморскими территориями.