Новый этап интеграции ромов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Вильнюсское городское самоуправление делает еще один шаг в осуществлении интеграции ромов – городским Советом утверждена новая программа на 2020–2023 гг. с новыми решениями, в которых намечены меры в сфере образования, здравоохранения, культуры, большое внимание уделяется таким вопросам, как сокращение социального отчуждения (женщин в особенности), вовлечение в рынок труда, право на жилье.

Для действенности и эффективности программы предусмотрены инструменты по ее мониторингу и надзору.

«Начинаем новый этап программы интеграции ромов. Сосредоточенные усилия самоуправления за несколько минувших лет дали результаты – табора в городе Вильнюсе не осталось. В ближайшее время еще больше внимания будет уделено различным программам по интеграции, особенно это касается образования», – говорит заместитель мэра столицы Витаутас Миталас.

Часть средств программы будет преемственной, но есть и новшества. Намечено предложение индивидуальных и групповых консультаций психолога, социального педагога, социального работника семьям ромов, имеющим несовершеннолетних детей, уделяя при этом особое внимание их вовлечению в жизнь образовательного учреждения, сообща решая возникающие социальные проблемы.

Также намечено заказать исследование об участии детей цыганской национальности в образовательной системе города Вильнюса, на основании которого будет сделан анализ доступности услуг дошкольного, начального, основного и среднего образования для детей, а также эффективности сотрудничества учреждений, ответственных за право детей на образование.

«Утверждение новой программы интеграции вильнюсских ромов в общество является очень важным этапом, к которому мы переходим, решив проблему табора. Новая программа включает не только преемственность мер, осуществляемых Вильнюсским городским самоуправлением на протяжении уже долгого времени, таких, как обеспечение посещаемости детьми учебных заведений, организация неформального образования и помощь при трудоустройстве, но и ряд новых мероприятий. В новой программе приняты во внимание замечания представителей сообщества ромов, неправительственных организаций и учреждений и намечены меры по разрушению стереотипов о лицах цыганской национальности, намечено организовать группы взаимопомощи для женщин, поощрять закрепление ромов на рынке труда», – отметила руководитель рабочей группы интеграции вильнюсских цыган в общество, автор правового акта Эвелина Добровольска.

Программа также направлена на повышение грамотности взрослых ромов, на совершенствование профессиональных и социальных навыков. В программе намечено заказать независимое исследование на предмет дискриминации цыган в секторе здравоохранения, которое станет основой будущих действий и сократит численность не застрахованных страхованием здоровья. Намечена и дополнительная услуга посредника, который сопровождал бы детей ромов в медицинские учреждения, также система поощрения семей — билеты в кинотеатры, бассейны, на мероприятия и т.д.

Между тем специалисты, не понаслышке знающие о проблемах этой национальной общины, считают, что со сносом табора не удается полностью искоренить торговлю наркотиками. Изменить ситуацию можно было бы с помощью трудоустройства ромов в обязательном порядке, а не только выделяя пособия, социальное жилье.

Информация «ЛК», vilnius.lt