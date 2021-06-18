Новый этап развития столицы

«Вильнюс – растущий, самый молодой и динамичный город в регионе, сочетающий амбиции роста с впечатляющим природным и культурным наследием, что является гарантией успешного будущего нашего города. Объединить все это в один юридический документ и было целью генерального плана», – сказал мэр столицы Р. Шимашюс.

Вместо 18 применяемых к городу в целом обобщенных функциональных зон появилось 3 300 различных кварталов, регламенты в которых установлены согласно превалирующим в них показателям – этажности, плотности и интенсивности застройки, характерных для конкретных территорий принципов застройки и формирования общественных пространств. Это поможет лучше сохранить самобытность каждого квартала и сложившийся в нем уклад жизни. В новом генеральном плане также более точно указаны границы территорий зеленых насаждений и социальной инфраструктуры.

По ранее действовавшим установкам, в западной части города строились только жилые дома, в то время как рабочие места находились в центре и в промышленных районах. После превращения столицы в город услуг, знаний и высоких технологий людям стало удобнее жить поблизости от места работы, до которого можно добраться пешком или на общественном транспорте. Следовательно, в западных жилых районах планируется появление большего количества рабочих мест и объектов оказания услуг, а в центральной части города – увеличение количества жилья.

В плане предусмотрено уменьшение разрыва между центром и жилыми районами. Еще больше жителей получат возможность пользоваться преимуществами проживания в центре – продолжат меняться Жирмунай, Науяместис, Науйининкай, проспект Саванорю.

Планирование сбалансированного развития городских транспортных систем. После завершения формирования в городе сети магистральных улиц в жилых кварталах будет отменено транзитное движение, соответственно, появится возможность оборудовать улицы с медленным движением, пешеходными дорожками и аллеями, а также новые места для парковки автомобилей.

Дальнейшее развитие города с концентрацией у линий общественного транспорта. Данная концентрация ведет к увеличению количества жителей, имеющих возможность добраться до места работы или объекта оказания услуг на общественном транспорте, рост пассажиропотоков, в свою очередь, обуславливает необходимость внедрения более мощных видов транспорта. В периферийных зонах планируется продолжать развитие маршрутов, доставляющих пассажиров к линиям скоростного транспорта. Генпланом предусмотрено дальнейшее расширение сети велосипедных дорожек с целью стимулирования использования велосипедов не только в рекреационных целях, но и в качестве средства передвижения.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt