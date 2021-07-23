Новый этап вакцинации

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Несмотря на неблагоприятные прогнозы и ухудшение эпидемиологической ситуации, жители Литвы неохотно прививаются от коронавируса. В Вильнюсе на минувшей неделе в связи с окончанием срока годности было уничтожено 5000 доз вакцины Moderna. Подобное может произойти и с вакцинами других производителей, предупреждают медики.

Комментируя ситуацию с вакцинацией, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отметил, что все желающие уже привились, сообщает пресс-служба мэрии. Чтобы поощрить дальнейшую вакцинацию, надо менять процессы. В условиях пандемии живем уже 1,5 года. Пройдено несколько этапов вакцинации. Если вначале самым большим вызовом была нехватка вакцины и важно было прививать пожилых людей (к ним даже выезжали на дом), то позже появилось достаточно вакцины. Началась массовая вакцинация, изменилась стратегия.

Сейчас невысок процент привитых среди возрастной группы 26 — 45 лет. Мэр напомнил, что новые штаммы вируса поражают и молодых людей, среднее поколение.

В настоящее время в столице действуют несколько стационарных центров вакцинации — в Литэкспо, на площади Лукишкес, возле торгового центра ОЗАС (ул.Озо, 18). «С начала августа центр в Litexpo готовимся закрыть, будут другие меры – аптеки, поликлиники, те же автобусы», – сказал мэр.

Жители столицы активно вакцинируются и в мобильном вакционном автобусе. На этой неделе он продолжит курсировать по городу. В четверг, 22 июля, всех желающих сделать прививки пригласят в ТЦ «Акрополис» (ул. Озо, 25) — между 1-м и 3-м подъездом будет ждать передвижной пункт вакцинации на колесах. Вакцинация пройдет с 16 до 20 часов.

В пятницу, 23 июля, всех желающих сделать прививку приглашают в торговый центр BIG (ул. Укмяргес, 369) — с 16 до 19 часов.

Также напоминаем, что мобильные бригады выезжают и в компании, где не менее 50 сотрудников хотят пройти вакцинацию. Таким образом, мобильные команды уже посетили 6 компаний. Если вы хотите, чтобы мобильная группа прибыла в вашу компанию для вакцинации работников, свяжитесь с центром вакцинации по электронной почте vakcinaimonems@vilnius.lt или по тел. 85 2112330.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt