Новый фильм Валерия Тодоровского „Одесса“ — один из самых важных фильмов его жизни

Фото GPĮ

🔊 Воспроизвести

С 6-ого сентября во всех кинотеатрах страны будет показана последняя работа талантливого режиссера Валерия Тодоровского „Одесса“ («Большой», «Стиляги», «Страна глухих»). Фильм открытия 30-ого «Кинотавра» вызвал бурные овации зрителей. Картина, собрана из личных воспоминаний режиссера, переносит нас в летнуюю Одессу 1970-го года.

Одесса, жаркий август 1970 года. Изнывающие от зноя курортники осаждают городские пляжи от Ланжерона до Черноморки. Крики, визги отдыхающих то и дело перекрываются голосом из громкоговорителя: «Потерялся мальчик Жора в синей панаме, родителям срочно подойти к радиоузлу».

А вечером, когда солнце раскаленным шаром опускается за горизонт, по широким тротуарам Дерибасовской течет непрерывающаяся пестрая людская река в сторону Приморского бульвара, где до глубокой ночи не прекращается шумное веселье.

Неожиданно, в самый разгар сезона из-за вспышки холеры объявляют карантин, и город замирает, как в предчувствии беды. Среди тех, кто оказался заложником эпидемии и Борис, журналист-международник, прилетевший на пару дней к родственникам жены.

Внезапная близость опасности, переворачивает жизнь всей семьи: внутренние противоречия и скрытые конфликты, копившиеся много лет, дождавшись своего часа, вырвались наружу, превратив тихий одесский дворик в арену разрушительной семейной драмы, где каждый персонаж выступит с сольным номером, приоткрывая свой занавес обид.

Экстремальная ситуация обостряет чувства и желания, создавая потребность жить страстно и отчаянно.

Здесь будет все: старые тайны и оглушительные разоблачения, отважные поступки и запретная любовь.

Плавящийся от августовской жары воздух, колыхание занавески, прилипшие к мокрому лбу волосы… Воспоминания, как солнечные блики, играющие воображением; капля светлой ностальгии, застывшая в янтаре, о рассыпающемся мире, унесенном ветром перемен.

Фильм снимался на кинопленку 35 мм, чтобы за счет естественной «зернистости» картинки создать необходимый временной фильтр и вместе с уникальными декорациями перенестись в Одессу 70-го, город, которого нет.

В фильме, о котором режиссер мечтал всю свою жизнь, он собрал самых лучших актеров. В «Одессе» мы увидим очаровательную Ирину Розанову, Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова, Ксению Раппопорт и многих других российских кинозвезд, актерская игра которых сделает картину просто замечательной, с легким оттенком ностальгии.

Информация GPĮ

ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ : 06.09.2019

Фото GPĮ Фото GPĮ Фото GPĮ Фото GPĮ Фото GPĮ

РЕЖИССЁР: Валерий Тодоровский

АКТЕРЫ: Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Евгения Брик

СТРАНА: РОССИЯ

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: +18

Жанр: драма