Новый год наступил, а вместе с ним…

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С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду зарегистрированный в Литве автомобиль придется платить налог. Его не нужно будет платить только владельцам старинных автомобилей, при смене фамилии или названия владельца транспортного средства. Налог будет колебаться в пределах от 13,5 евро до 540 евро, в зависимости от вида автомобиля и от эмиссии двуокиси углерода, если она превышает 130 граммов CO2 на километр. Если эмиссия будет составлять 131-140 граммов, налог на автомобили на дизтопливе составит 30–540 евро, налог на бензиновый автомобиль – 15–270 евро, налог на автомобиль на газе – 13,5–243 евро. Если эмиссия CO2 будет превышать 301 грамм, то налог составит соответственно 540 евро (дизтопливо), 270 евро (бензин) и 243 евро (газ). Предполагается, что сбор должен быть оплачен до регистрации транспортного средства в Реестре транспортных средств. Налог может быть возвращен в порядке, установленном министром внутренних дел, при предъявлении документов, подтверждающих, что транспортное средство было снято с регистрации и вывезено с территории Литвы менее чем за 90 дней.

На что можно потратить компенсацию

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Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что со следующего года на полученную за сдачу старого автомобиля компенсацию можно будет приобрести не только другой автомобиль, но также велосипед или самокат. «Мы расширяем выбор, чтобы можно было купить не только более экологичный автомобиль, но и велосипед или электросамокат за эту 1000 евро. В 2020 году акция начнется с января – февраля. Планируем выделить не меньше 5 млн. евро», – сказал BNS министр. Кроме того, по словам К. Мажейки, чтобы получить компенсацию, надо сдать автомобиль с действующим техосмотром. По данным министерства, в 2019 г. до середины декабря поступило 186 заявок на получение компенсации в размере 1000 евро. Министерство выплатило 110 000 евро. Больше всего – 2/3 – получателей компенсаций выбрали автомобили с бензиновым двигателем, почти треть – с гибридным, а 5% предпочли электромобили. Получить компенсацию могут водители, которые больше года ездят на загрязняющем окружающую среду автомобиле, если сдают его в утиль. На полученную компенсацию они должны купить автомобиль, который выбрасывает в атмосферу меньше 130 г СО2 на км. Такой автомобиль впервые должен быть зарегистрирован в ЕС после 1 января 2013 г., он должен быть с бензиновым, газовым двигателем, на этаноле или электрическим. Правительство Литвы в апреле 2019 года приняло решение выделить на компенсации до 2021 года 30 млн. евро.

Усмирят лихачей

Фото lkpt.policija.lrv.lt

Полиция уже выехала на дороги Литвы с новыми мобильными радарами, которые могут одновременно отслеживать скорость подъезжающих и удаляющихся транспортных средств. В середине декабря эти радары прошли метрологическую проверку. Новые радары – мобильные, поэтому полиция может установить их в любом месте, водителей об их установке информировать не будут. Всего полиция приобрела 37 таких радаров, они стоили больше 1 млн. евро. Новые лазерные радары немецкой компании Vitronic автоматически фиксируют скорость всех приближающихся и удаляющихся автомобилей. Нарушения фиксируют две цифровые камеры, а система выбирает, какая из них дает лучшее изображение и фиксирует нарушение. Фотография и другие данные будут мгновенно передаваться в реестр административных нарушений. Притормозить перед таким радаром – недостаточно, поскольку он фиксирует скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях на расстоянии 300 м. Эти приборы устойчивы к перепадам температур, не боятся зноя и мороза. Они фиксируют скорость в диапазоне 10-320 км/ч. Погрешность возможна, но она невелика, например, при скорости до 100 км/ч – 3 км/ч. Полиция заметила, что эти радары можно установить практически в любом месте. Кроме того, они действуют и в светлое, и в темное время суток. Поскольку это не стационарные радары, предупреждения о том, что их установили, перед ними не будет. Кроме того, с нового года на улицах Вильнюса установлено 32 стационарных радара.

И снова радары…

В соответствии с договором, заключенным Дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта с двумя подрядчиками, на дорогах государственного значения до конца 2020 г. оборудуют 70 радаров моментального действия. Общая стоимость проекта 3,1 млн. евро. Новые радары будут фиксировать не только скорость, но и наличие/отсутствие техосмотра, страховки, платы за дороги. Договор с ЛДАД на днях подписала компания Fima. В комментарии компании сказано, что она отвечает за установку 52 радаров моментального действия. Радары начнут действовать в конце 2020 года. «Мы предложили новые гибридные радары, которые в будущем в случае необходимости могут использоваться для контроля за средней скоростью на определенных участках. Их также можно использовать для контроля за недопустимыми маневрами, проверять, застраховано ли транспортное средство, действует ли техосмотр и т.д.», – сказал представитель компании Fima Симонас Шидлаускас. По его словам, такие гибридные радары нового поколения будут внедрены в странах Балтии в первый раз. Предложенные компанией немецкие радары Jenoptik отличаются уникальным двигателем deep learning, который позволяет считывать даже поврежденные, деформированные номера и анализировать поток. Это первое применение анализа фиксируемого вида на рынке радаров. С помощью deep learning можно детально изучать статистику. Если до сих пор радары могли распознавать автомобили только двух классов и распределение по классам проводилось с помощью сенсора, то эта продвинутая технология будет разделять автомобили на 5 классов. Компания проведет работы по проектированию, установит оборудование для радаров, для передачи связи, создаст систему обмена информацией и данными. В соответствии с программой правительства Литвы в конце 2020 г. на дорогах Литвы должны появиться 130 отрезков дорог, на которых будут фиксировать среднюю скорость 260 радаров и 70 радаров моментального действия. Сейчас на дорогах Литвы действуют 50 радаров, фиксирующих среднюю скорость на 25 участках.

Все возвращается на круги своя

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С нового года жители Литвы не увидели на светофорах таблички с зелеными стрелками, которые разрешали поворот направо, когда горел красный свет. Проведенный страховыми компаниями опрос показал, что водители противоречиво оценили отказ от этих табличек – большинство считало, что это приведет к заторам и замедлит движение. В первые же дни нового года мэрии крупных городов пришли к выводу, что отказ от дополнительной секции увеличил пробки, а польза от принятого решения сомнительна. В Министерство транспорта и коммуникаций и правительство поступило обращение мэрий с просьбой о пересмотре и возможном возвращении ранее действовавшего порядка. После многочисленных консультаций было принято решение – уже на этой неделе на перекрестки могут вернуться таблички с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет. После того, как правительство утвердит новый порядок, муниципалитеты сами должны будут решать, где нельзя обойтись без зеленых стрелок, но перед конкретными действиями надо будет получить разрешение министерства.

Новое требование при покупке авто

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Правительство Литвы одобрило предложение министра внутренних дел, которое поможет в борьбе с фиктивными сделками в сфере продажи транспортных средств. Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учета владельцев транспортных средств (TPSAS). Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в Regitrа покупку или продажу транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать еще не зарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства. Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении. В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение – от 440 до 600 евро.

Электронная система декларирования ДТП

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Бюро автостраховщиков Литвы объявило о запуске электронной системы декларирования дорожно-транспортных происшествий. «Теперь водители, попавшие в аварию в Литве, смогут заполнить электронную декларацию об аварии. Водитель с помощью бесплатной программы сможет запечатлеть обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и передать его страховым компаниям. Программу можно найти на сайте www.draudimoivykiai.lt», – сказано в сообщении бюро. По словам директора бюро Альгимантаса Крижинаускаса, водителям в новой системе потребуется предоставлять меньше информации, чем в бумажной версии декларации об авариях. Система запросит указать номерные знаки транспортных средств, участвующих в аварии, данные водителей, время и место аварии, нарисовать схему аварии и загрузить фотографии. Данные об аварии могут быть загружены как с одного, так и с двух смарт-устройств, система автоматически объединит данные об аварии в один документ. По данным бюро, в Литве ежегодно происходит около 90 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых водителям приходится заполнять декларации ДТП.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ