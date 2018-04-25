  • Началась подписка на 2020 год!
default image
С.Сквярнялис за предолимпийский турнир по баскетболу в Литве

Подробнее...
default image
Жалоба Н.Венцкене на арест будет рассмотрена Вильнюсским судом

Подробнее...
default image
Д.Моцкус связывает дело MG Baltic с просьбами к СМИ не критиковать Д. Грибаускайте

Подробнее...
default image
Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

Подробнее...
default image
По подозрениям в торговле людьми в Литве и Испании задержано 15 человек

Подробнее...
default image
Э.Масюлис: Д.Грибаускайте обращалась к MG Baltic за поддержкой в ​​СМИ

Подробнее...
default image
Обострение в секторе Газа: из-за ударов Израиля погибли 16 палестинцев

Подробнее...
default image
В Каунасской клинике родился самый маленький из выживших новорожденных

Подробнее...
default image
Европейские "зелёные": В.Синкявичюс не наш кандидат в ЕК, но имеет хорошие идеи

Подробнее...
default image
США отменили пошлины на 36 китайских товаров

Подробнее...
default image
ЕС создаст собственную ПВО и ПРО с космическими компонентами

Подробнее...
default image
У Литвы есть план по смягчению последствий изменения климата

Подробнее...
default image
Лукашенко выступил против Brexit и бюрократии в ЕС

Подробнее...
default image
По итогам выборов дотации увеличатся для консерваторов и "аграриев"

Подробнее...
default image
Правительство Польши ушло в отставку

Подробнее...
default image
М. Дубниковас: в управлении госкомпаниями возвращаемся в темные времена

Подробнее...
default image
Делистинг ESO и Ignitis gamyba – удар по фондовому рынку

Подробнее...
default image
Ведётся подготовка к реконструкции участка Via Baltica до границы с Польшей

Подробнее...
default image
Венецию снова затопило (видео)

Подробнее...
default image
В среду соберется Комиссия по помилованию лиц, осужденных за шпионаж

Подробнее...
Культура

Новый концерт хора

3 октября 2020 года в 19.00 в Вильнюсе, состоится концерт Праздничного хора Московского Данилова монастыря.


После первого концерта коллектива, когда зрители смогли видеть хор в нескольких метрах от себя, почувствовать энергию «из глаз в глаза», из «души в душу», у публики остались неизгладимые впечатления. Великий хор на этот раз выступит со специальной, обновленной программой. В репертуаре – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.Хор исполнит свои самые прекрасные произведения, имеющийся состав будет дополнен певцом, имеющим уникальный бас-профундо.
Праздничный Патриарший хор Московского  Данилова монастыря – это волшебство! Поторопитесь приобрести билеты на этот уникальный концерт именно сейчас, потому что потом их просто не будет.

Билеты на концерт мужского хора Московского Данилова монастыря в Вильнюсе 3 октября 2020 в 19.00 на сцене White Piano Hall (ул. Кедайню, 8), продаются во всех кассах Bilietai.lt.
Информация — по тел.: +370 671 76502; +370 647 40255.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600