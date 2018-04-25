Новый концерт хора

3 октября 2020 года в 19.00 в Вильнюсе, состоится концерт Праздничного хора Московского Данилова монастыря.



После первого концерта коллектива, когда зрители смогли видеть хор в нескольких метрах от себя, почувствовать энергию «из глаз в глаза», из «души в душу», у публики остались неизгладимые впечатления. Великий хор на этот раз выступит со специальной, обновленной программой. В репертуаре – песнопения Великих и двунадесятых праздников, части Всенощного бдения и Божественной Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христова и Святой Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народные песни и песни современных авторов, русская и зарубежная классическая музыка.Хор исполнит свои самые прекрасные произведения, имеющийся состав будет дополнен певцом, имеющим уникальный бас-профундо.

Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря – это волшебство! Поторопитесь приобрести билеты на этот уникальный концерт именно сейчас, потому что потом их просто не будет.



Билеты на концерт мужского хора Московского Данилова монастыря в Вильнюсе 3 октября 2020 в 19.00 на сцене White Piano Hall (ул. Кедайню, 8), продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Информация — по тел.: +370 671 76502; +370 647 40255.



