Новый локдаун в Британии может затянуться на месяцы

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Новые жесткие карантинные ограничения, введенные с 19 декабря для более 16 млн жителей Великобритании, могут продлиться «несколько месяцев», пока появится возможность вакцинировать значительную часть населения, заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает The Guardian.

«Важно, чтобы люди не просто придерживались новых ограничений, а чтобы каждый в зоне «4 уровня «(с жестким карантином) вел себя так, будто именно он является носителем вируса, чтобы не допустить заражения других», — сказал министр.

Он отметил, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма требуется значительно больше осторожности, чем прежде.

«Мы это знаем, потому что в ноябре в тех районах в Кенте, где этот штамм начал распространяться, количество заражений продолжало расти, тогда как в других частях страны ноябрьский локдаун оказался очень эффективным», — отметил Хэнкок.

Он добавил, что удержать эпидемию под контролем с новым штаммом будет очень сложно и это будет наверняка главным вызовом для страны в ближайшие несколько месяцев.

Теперь в Лондоне и на юго-востоке страны вновь закрываются непродовольственные магазины, спортзалы, салоны красоты и т. д. Вводится запрет на въезд и выезд из столицы и за пределы регионов, а также за границу. Кроме того, гражданам запретили собираться вместе на Рождество.

В связи с этим, многие жители британской столицы поспешили в экстренном порядке покинуть город, создав огромные толпы на вокзалах и остановках.

Новость о закрытии всех второстепенных магазинов создала большие толпы на торговых улицах. Лондонцы, которые не захотели уезжать, поспешили позаботиться о рождественских подарках. Центральные улицы города были заполнены людьми до поздней ночи.

Напомним, накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части страны и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.