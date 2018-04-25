Новый метод подготовки будущих водителей

В следующем году «Regitra» планирует ввести дополнительное задание по самостоятельному вождению, чтобы сделать практические экзамены категории B еще ближе к реальному вождению. Суть изменений заключается в том, что будущие водители будут ориентироваться 10-15 минут в пути по навигации, а не по инструкциям экзаменатора.
Это задание включено в практический тест, чтобы водитель после прохождения теста чувствовал себя увереннее и был максимально подготовлен к реальным дорожным ситуациям.
«Сегодня навигационное устройство стало ежедневным помощником водителя, которым мы пользуемся, когда едем в новые места, ищем более короткий маршрут или избегаем заторов. Включая эту задачу в практический экзамен, мы будем поощрять будущих водителей научиться правильно распределять свое внимание и самостоятельно планировать поездку, когда поблизости нет инструктора или экзаменатора», — говорит Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора «Regitra».
Перенять опыт других стран
Этот метод уже много лет успешно используется в Нидерландах, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании и других странах. Основываясь на примерах передовой практики других стран, мы делаем еще один шаг вперед.
«Эксперты говорят, что метод самостоятельного вождения помогает лучше оценить, насколько будущий водитель может выполнять несколько задач одновременно, т. е. экзаменатор контролирует не только то, как водитель управляет автомобилем, но и оценивает, насколько последний способен принимать независимые решения здесь и сейчас», — говорит представитель «Regitra».
Система оценки будет прежней
Как уже упоминалось, новое задание с самостоятельным вождением продлится от 10 до 15 минут, при этом общая продолжительность экзамена останется прежней. Экзамен обычно длится 45-50 минут. Важно отметить, что перед началом задания экзаменатор введет пункт назначения в навигацию. Экзаменатор может также запросить специальный маневр вождения во время задания.
Также следует отметить, что с введением нового задания система оценки практического экзамена осталась прежней. Как и в течение всего экзамена, экзаменуемый должен следить за окружающей средой, поведением других участников дорожного движения и соблюдать Правила дорожного движения.
О введении дополнительного задания «Regitra» заранее проинформирует будущих водителей. Это будет зависеть от изменений в законодательстве, покупки и тестирования навигационного оборудования, подготовки автошкол к инновациям.
Информация «ЛК»