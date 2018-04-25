  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Волна миграции

Подробнее...
default image
Новый метод подготовки будущих водителей

Подробнее...
default image
Прогулки на карантине: маршруты выходного дня

Подробнее...
default image
Началась кампания в поддержку бездомных животных

Подробнее...
default image
Посылки с опозданием

Подробнее...
default image
Продажа автомобиля онлайн

Подробнее...
default image
Новые познавательные тропы

Подробнее...
default image
Осторожный оптимизм

Подробнее...
default image
Пандемия меняет рынок труда

Подробнее...
default image
Продлят экзаменационный сезон для мотоциклистов

Подробнее...
default image
Под прицелом - финансовые учреждения

Подробнее...
default image
Дефицит бюджета

Подробнее...
default image
Оживился рынок недвижимости

Подробнее...
default image
Мониторинг радиации

Подробнее...
default image
За поход за cигаретами с диагнозом COVID-19 - год тюрьмы

Подробнее...
default image
Спад пассажиропотока на железной дороге

Подробнее...
default image
Литва становится «цифровым тигром» Балтии

Подробнее...
default image
Список участников партизанской войны

Подробнее...
default image
В сточных водах – тяжелые металлы

Подробнее...
default image
Визит в особых условиях

Подробнее...
default image
Сейм созыва 2020–2024 годов приступил к работе

Подробнее...
default image
Средний класс: проблемы и сомнения

Подробнее...
default image
Курт

Подробнее...
default image
Икона Божией Матери «Скоропослушница»

Подробнее...
default image
Балтийские страны вводят новые санкции в отношении минского режима

Подробнее...
default image
Меркель: ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины от коронавируса в Европе в декабре

Подробнее...
default image
Врачи призывают обращаться в медучреждения тяжело болеющих COVID-19

Подробнее...
default image
ВУ собирает средства для помощи преследуемым студентам и ученым Беларуси

Подробнее...
default image
Европа избежит локдаунов при одном условии - ВОЗ

Подробнее...
default image
Коронавирусом в данный момент в Литве больны 2476 медиков

Подробнее...
default image
Литва хотела бы более мощных действий ЕС по преодолению пандемии – опрос

Подробнее...
default image
Великобритания рекордно увеличит оборонные расходы

Подробнее...
default image
Заседания сейма будут продолжены, политиков и работников будут тестировать чаще

Подробнее...
default image
Немецкое правительство представило план всеобщей вакцинации населения

Подробнее...
default image
Министры иностранных дел ЕС договорились о расширении санкций Беларуси – МИД

Подробнее...
default image
В Беларуси упростили получение гражданства

Подробнее...
default image
Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам Франции

Подробнее...
default image
И. Шимоните: рост госдолга уже стал проблемой

Подробнее...
default image
Сейм выдал мандат на увеличение количества военных в Ираке

Подробнее...
default image
В ЕК заявили о неэффективности системы контроля миграции в Евросоюзе

Подробнее...
TOP,Транспорт

Новый метод подготовки будущих водителей

Фото regitra.lt

В следующем году «Regitra» планирует ввести дополнительное задание по самостоятельному вождению, чтобы сделать практические экзамены категории B еще ближе к реальному вождению. Суть изменений заключается в том, что будущие водители будут ориентироваться 10-15 минут в пути по навигации, а не по инструкциям экзаменатора.

Это задание включено в практический тест, чтобы водитель после прохождения теста чувствовал себя увереннее и был максимально подготовлен к реальным дорожным ситуациям.

«Сегодня навигационное устройство стало ежедневным помощником водителя, которым мы пользуемся, когда едем в новые места, ищем более короткий маршрут или избегаем заторов. Включая эту задачу в практический экзамен, мы будем поощрять будущих водителей научиться правильно распределять свое внимание и самостоятельно планировать поездку, когда поблизости нет инструктора или экзаменатора», — говорит Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора «Regitra».

реклама

Перенять опыт других стран

Этот метод уже много лет успешно используется в Нидерландах, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании и других странах. Основываясь на примерах передовой практики других стран, мы делаем еще один шаг вперед.

«Эксперты говорят, что метод самостоятельного вождения помогает лучше оценить, насколько будущий водитель может выполнять несколько задач одновременно, т. е. экзаменатор контролирует не только то, как водитель управляет автомобилем, но и оценивает, насколько последний способен принимать независимые решения здесь и сейчас», — говорит представитель «Regitra».

Система оценки будет прежней

Как уже упоминалось, новое задание с самостоятельным вождением продлится от 10 до 15 минут, при этом общая продолжительность экзамена останется прежней. Экзамен обычно длится 45-50 минут. Важно отметить, что перед началом задания экзаменатор введет пункт назначения в навигацию. Экзаменатор может также запросить специальный маневр вождения во время задания.

Также следует отметить, что с введением нового задания система оценки практического экзамена осталась прежней. Как и в течение всего экзамена, экзаменуемый должен следить за окружающей средой, поведением других участников дорожного движения и соблюдать Правила дорожного движения.

О введении дополнительного задания «Regitra» заранее проинформирует будущих водителей. Это будет зависеть от изменений в законодательстве, покупки и тестирования навигационного оборудования, подготовки автошкол к инновациям.

Информация «ЛК»                                     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.