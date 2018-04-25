Новый метод подготовки будущих водителей

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В следующем году «Regitra» планирует ввести дополнительное задание по самостоятельному вождению, чтобы сделать практические экзамены категории B еще ближе к реальному вождению. Суть изменений заключается в том, что будущие водители будут ориентироваться 10-15 минут в пути по навигации, а не по инструкциям экзаменатора.

Это задание включено в практический тест, чтобы водитель после прохождения теста чувствовал себя увереннее и был максимально подготовлен к реальным дорожным ситуациям.

«Сегодня навигационное устройство стало ежедневным помощником водителя, которым мы пользуемся, когда едем в новые места, ищем более короткий маршрут или избегаем заторов. Включая эту задачу в практический экзамен, мы будем поощрять будущих водителей научиться правильно распределять свое внимание и самостоятельно планировать поездку, когда поблизости нет инструктора или экзаменатора», — говорит Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора «Regitra».