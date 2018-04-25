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Культура

Новый мистический фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса».

20 марта создатели фильма «Русалка. Озеро мертвых» выпускают на экраны кинотеатров новый  мистический фильм ужасов, от которого кровь стынет в жилах «Яга. Кошмар темного леса”.

В престижном пригородном районе часто исчезают дети, но никто не помнит этого и живет так, как будто ничего не произошло. Их тихо и незаметно уводит загадочная женщина, и они никогда не возвращаются…

Молодая семейная пара переезжают в дом своей мечты. Он находится у леса, здесь всегда свежий воздух, спокойствие, никакой городской суеты, услужливые соседи — отличные условия для воспитания детей и наслаждения семейным счастьем. Новая няня выглядит дружелюбной, искренней, без вредных привычек, идеально подходящей для присмотра за недавно родившейся дочкой и сыном-подростком Егором. Создавшая красивую иллюзию няня вскоре начинает распространять необъяснимые страхи. Сын слышит пугающие звуки, тень няни постоянно перемещается по дому, когда все спят. Он неоднократно видел няню  ходящей по дому или тихо бормочущей по ночам над маленькой сестренкой,  кроватка которой обвита странными красными нитями. Помощи ждать неоткуда, родители Егора ему просто не верят. Установленные в доме современные камеры наблюдения тоже не показывают ничего страшного …

Ситуация становится неуправляемой, когда мальчик возвращается домой из школы и понимает, что его младшая сестра и странная няняпропали без следа. Игрушки, вещи, одежда, фотографии ребенка загадочно исчезли из дома … Нет никаких признаков того, что еще вчера в доме жил весело кричавший ребенок. Кроме того, в глазах родителей — ни жизни, ни страха, ни стресса … они не помнят, что у них когда-то была новорожденная дочь … Егор вынужден все это выяснить … Надежд найти живую сестру все меньше …

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Основанная на многовековых легендах, жуткая, полная страха и напряжения история «Яга. Кошмар темного лес» —  в кинотеатрах с 20 марта.

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