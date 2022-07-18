Новый полицейский орган в Венгрии будет нести охрану государственных границ страны

Глава правительства поручил министру внутренних дел создать такой орган, дав ему срок два месяца.

В.Орбан сказал, что недопустимо, чтобы венгерские солдаты использовались для защиты границ вместо обучения. По его убеждению, сотрудники полиции, несущие службу на границе, также должны быть освобождены от своего бремени, поскольку им предстоит много работы вдали от своих семей.