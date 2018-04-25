Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

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Правительство Литвы одобрило новый порядок продажи древесины – согласно ему, первенство при приобретении государственной древесины будет предоставляться действующим в Литве отечественным и зарубежным компания, которые перерабатывают основную часть приобретаемой древесины.

Министерство окружающей среды утверждает, что это будет поощрять инвестиции и создание новых рабочих мест в стране.

Критики заверяют, что порядок противоречит принципу свободного движения товаров и услуг Евросоюза, а после ограничения покупателей из-за границы снизятся и цены, а в средствие и доходы государственных лесных хозяйств.

Одобренный на совещании Кабмина проект закона, сегодня же будет рассмотрен на заседании правительства, а окончательное решение примет сейм.