Новый штамм COVID расползается по планете

В Испании выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженного в Британии. Об этом сообщает Le Figaro.

Четыре подтвержденных случая заражения британским вариантом COVID-19 были обнаружены в Мадриде. Также проверяются образцы еще трех человек с подозрением.

«Пациенты в нормальном состоянии. Мы знаем, что этот новый штамм более заразен, но не усугубляет болезнь», — заявил заместитель министра здравоохранения Испании Антонио Сапатеро.

Также сообщается, что трое заболевших — это отец, мать и сестра молодого человека, который прибыл в четверг из Британии. При этом о наличии нового штамма у него неизвестно.

В то же время Министерство здравоохранения Швеции заявляет о первом случае нового COVID-19. Как пишет Reuters, мужчина прибыл из Британии и сдал положительный тест.

По словам представителя министерства Сары Байфорс, после прибытия в Швецию мужчина находится в изоляции.

Ранее сообщалось о первом подтвержденном случае заражения новым штаммом коронавируса во Франции.

Кроме того, новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии.

В канадской провинции Онтарио зафиксировали два случая заражения новым типом COVID-19, аналогичным выявленному в Великобритании.

В Корее выявили сразу три случая заражения британским штаммом коронавируса. Во всех трех случаях заболели местные жители, которые на прошлой неделе прибыли из Великобритании. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в местном минздраве.

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