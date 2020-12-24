Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Новый штамм коронавируса обнаружили в Израиле и Малайзии. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили власти этих стран.

Так, Минздрав Израиля сообщил, что местные медики выявили сразу четырех инфицированных новым типом коронавируса.

«В ходе проверок, проведенных в центральной лаборатории Минздрава Израиля, было зафиксировано четыре случая инфицирования новым вариантом коронавируса, недавно выявленным в Великобритании. Трое заболевших прибыли из Великобритании в последние дни и находятся на изоляции в специальных государственных карантинных центрах», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что один случай выявлен внутри страны, в связи с чем начато эпидемиологическое расследование.

В Минздраве Малайзии также сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса. Она была обнаружена в результате исследования 60 образцов, взятых в штате Сабах, однако, о количестве случаев заражения не сообщается.

Напомним, ученые выяснили особенность новых британских штаммов COVID, один из которых превосходит по заразности своего прародителя на 70-80%. В результате новые штаммы вируса к середине декабря стали доминировать на территории страны.

В Британии сообщили о выявлении еще двух новых видов коронавируса. Оба штамма коронавируса были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто недавно приехал из ЮАР.