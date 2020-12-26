Новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии

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Новую разновидность коронавирусной инфекции выявили специалисты в Германии и Швейцарии. Об этом сообщили соответственные органы государств.

Так, региональные власти федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии информировали, что на их территории подтвержден первый случай инфицирования «британским» COVID-19.По их данным, женщина, которая в воскресенье прилетела к родственникам из Британии (до введения запрета на авиаперелеты с островным государством), сдала положительный тест на новый коронавирус в аэропорту. С тех пор она находится на самоизоляции.

Также о фиксировании двух случаев нового штамма COVID-19 сообщило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

По информации ведомства, «британскую» вариацию коронавируса обнаружили в образцах биоматериала, взятого у двух лиц, которые на постоянной основе проживают в Соединенном Королевстве, однако временно пребывают на швейцарской территории.

Отмечается, что один из упомянутых граждан Британии подтвердил, что находится на самоизоляции, а со вторым власти пытаются связаться.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура также подтвердили первый в стране случай инфицирования новой разновидностью коронавируса. Новый штамм был обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона.