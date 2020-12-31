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Новый штамм коронавируса: в Англии усиливают карантин

Фото pexels.com

В Британии правительство закрыло еще несколько районов Англии на локдаун из-за высокоинфекционной мутации COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В частности, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, Мидлендс, северо-восток, часть юго-запада и юго-запада будут переведены на самый высокий уровень ограничений с 00.01 четверга — будут закрыты гостиничные заведения и второстепенные магазины, а также запрещены встречи между представителями различных домохозяйств.

«NHS (служба здравоохранения) находится под очень значительным давлением; сейчас в больницах с коронавирусом находится более 21 000 человек», — пояснил Хэнкок.

«К сожалению, этот новый вариант теперь распространяется по большей части в Англии, и случаи быстро удваиваются. Поэтому необходимо применить четвертый уровень к более широкой территории,» — добавил министр.

Он подчеркнул, что с четверга три четверти населения Англии будут находиться под действием самых строгих ограничений.

Напомним, что ранее стало известно о первом подтвержденном случае заражения новым штаммом коронавируса во Франции.

Также сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Швейцарии.

korrespondent.net

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