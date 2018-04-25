Новый состав Еврокомиссии согласовали без представителя Британии

Страны Евросоюза одобрили состав новой Еврокомиссии, которую возглавит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В пятницу, 22 ноября, состав комиссии поддержал Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER).

Этот шаг необходим перед тем, как состав комиссии будет вынесен на голосование Европарламента. Непосредственно работу Еврокомиссия начнет 1 декабря.

Состав новой Еврокомиссии согласовали без еврокомиссара от Великобритании. Эта вакансия остается незаполненной. Лондон был обязан выдвинуть кого-либо на пост еврокомиссара, так как после очередной отсрочки Brexitна конец января 2020 года страна по-прежнему входит в состав ЕС. Однако британское правительство заявило, что в связи с парламентскими выборами 12 декабря этого делать не будет.

Действующий состав Еврокомиссии на минувшей неделе начал штрафную процедуру против Великобритании и потребовал от Лондона разъяснить свою позицию до 22 ноября. К полудню заявления с британской стороны не поступило. Тем не менее, с точки зрения юристов ЕС, новый состав комиссии может приступать к работе.

Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК. Нового состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вступит в должность на месяц позже.