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TOP,Здравоохранение,Общество

Новый список компенсируемых лекарств

Nuotrauka sam.lrv.lt

По сообщению Государственной больничной кассы, в этом списке — 2105 наименований, что на 70 больше, чем было ранее. 124 препарата — совершенно новые, их в списке раньше не было.

При этом около полусотни лекарств теперь будут выписываться как компенсируемые только в том случае, если на них ранее были выписаны долгосрочные рецепты. В остальных случаях лекарства будут заменяться на аналогичные из нового списка. Между тем из нового списка вычеркнуто почти полсотни препаратов. Среди них — лекарства от гипертензии и сахарного диабета. Все препараты можно заменить другими из списка. Решение принято в связи с отказом производителей снизить цены на данные препараты, сообщает больничная касса. 

Представители медиков и пациентов обращались с просьбой отозвать новый порядок назначения лекарств от артериальной гипертензии. Причина, по их мнению, в том, что новый порядок предусматривает лечение повышенного давления самыми дешевыми, а не самыми эффективными препаратами.

Информация «ЛК», BNS 

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