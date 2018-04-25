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Виленский Вестник

Золотой мусор.Новый тарифный удар

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Вывоз коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов в Вильнюсе с 1 января 2020 года подорожает  на 70%, а для собственников индивидуальных домов — на 60%, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

В других крупных городах вывоз мусора подорожает незначительно.  Станет дороже в Каунасе и Шяуляй, в Панявежисе останется неизменным, а в Клайпеде должен снизиться на 10 проц., сообщает BNS.

Жители Вильнюса заплатят на два – три евро больше

По словам заведующего отделом по упорядочению отходов Вильнюсского городского самоуправления Витаутаса Будрейки, после подорожания жители квартиры площадью 60 кв. метров будут ориентировочно платить 4,79 евро в месяц, что на два евро больше, чем в прошлом году. Жители собственного дома площадью 175 кв. метров будут платить 8,33 евро, что на 3 евро больше, чем  прежде.

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На 80 проц. увеличится цена для предприятий общественного питания, к примеру, кафе площадью 260 кв. метров за вывоз отходов будет платить в месяц 38,54 вместо 21,39 евро в прошлом году.

По данным Вильнюсской мэрии, повышение цен в значительной мере связано с новыми договорами с компаниями, занимающимися сбором отходов, Ecoservice и Ekonovus.  Эти компании еще в июле прошлого года объявили, что их работа убыточна и более они не будут предоставлять услуги на прежних условиях.

«Изменение тарифа связано с тем, что в последние годы муниципалитет тратил на сбор отходов гораздо больше денег, чем собирал с населения. Другими словами, тарифы были слишком низкими, в прошлом году «минус» был в  четыре или пять миллионов. В результате рост также является значительным, поскольку по правилам плата должна покрывать все расходы по упорядочению отходов», — пояснил представитель муниципалитета.

В. Будрейка говорит, что жители увидят реальный рост цен в марте, после получения счетов за первый квартал года.

Еще одно новшество в столице – плата будет состоять из двух частей:  57% от общей суммы — фиксированная плата, так называемая абонентская, 43 проц. платы рассчитывается исходя из веса вывезенных отходов. Такая система будет применяться  к тем, кто имеет индивидуальные контейнеры. Желающие перейти к новой системе оплаты общины многоквартирных домов должны подать  заявление и приобрести  индивидуальные контейнеры, которые должны запираться и находиться на огороженной территории.

Вывоз мусора подорожает в Каунасе примерно на 16 проц. В Шяуляй, по словам мэра Артураса Висоцкаса,  в среднем вывоз коммунальных отходов подорожает на 4 евро с 20 до 24 евро. Цена увеличилась из-за того, что сжигать мусор нужно везти в Клайпеду или Каунас.

Тарифы за сбор коммунальных отходов в Клайпеде уменьшат на 10 проц.  В Панявежисе тарифы, по утверждению директора администрации самоуправления Томаса Юкны, не изменятся, а увеличенные расходы планируется компенсировать за счет отказа от одной из площадок крупногабаритных отходов. По словам Т.Юкны,  в последнее время расходы в крупных годах увеличились в связи с выполнением требований Европейского союза по сортировке, раздельному сбору отходов – устанавливаются отдельные контейнеры, отходы увозятся для переработки, сжигания.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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