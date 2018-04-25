default image
Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Подробнее...
default image
С. Сквернялис: страны Балтии близки к решению не покупать электричество с БелАЭС

Подробнее...
default image
Из-за споров об управлении Rail Baltica планируется еще одна встреча премьеров

Подробнее...
default image
Латвия получит меньше евроденег

Подробнее...
default image
Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде

Подробнее...
default image
Премьер Литвы в Таллине обсудил вопросы Rail Baltica и энергетики

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве в январе повысился

Подробнее...
default image
Количество шмелей в Европе и Северной Америке за 50 лет снизилось на треть

Подробнее...
default image
«Не позволим отнять нашу Победу!»

Подробнее...
default image
Права пациентов и компенсации за причинение вреда здоровью

Подробнее...
default image
Политические разногласия - не проблема. Итоги визита Л.Линкявичюса в Минск

Подробнее...
default image
Ежегодная оценка угроз национальной безопасности Литвы

Подробнее...
default image
Кандидат в министры экономики Л. Савицкас обещает преемственность начатого

Подробнее...
default image
Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить галереи и музеи

Подробнее...
default image
Миграция между странами ЕС достигла рекорда

Подробнее...
default image
Болеем и голосуем за юных висагинцев, которым предстоит выступать в прямом эфире!

Подробнее...
default image
Закон о реформе судебной системы подписан в Польше

Подробнее...
default image
Сili pica отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Подробнее...
default image
Евросоюз намерен создать единую базу данных

Подробнее...
default image
Взморье готовится к большому событию – Празднику корюшки

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде

  • Фото pixabay.com

В Антарктиде зафиксирована самая высокая за всю историю метеонаблюдений температура — 18,3 градуса тепла, сообщает The Guardian со ссылкой на данные аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса.

Предыдущий рекорд — плюс 17,5 градуса — был зафиксирован в марте 2015 года. Как отмечает The Guardian, потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем во всем мире. Почти все ледники региона тают.

На новый температурный рекорд, скорее всего, повлияло в том числе потепление, которое вызвано парниковыми газами.

belta.by

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600