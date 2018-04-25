Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде

Фото pixabay.com

В Антарктиде зафиксирована самая высокая за всю историю метеонаблюдений температура — 18,3 градуса тепла, сообщает The Guardian со ссылкой на данные аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса.

Предыдущий рекорд — плюс 17,5 градуса — был зафиксирован в марте 2015 года. Как отмечает The Guardian, потепление в Антарктиде происходит намного быстрее, чем в среднем во всем мире. Почти все ледники региона тают.

На новый температурный рекорд, скорее всего, повлияло в том числе потепление, которое вызвано парниковыми газами.