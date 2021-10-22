Новый торговый центр

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В столице Литвы 22 октября планируется открытие торгового центра Vilnius Outlet площадью 73 000 кв. м. Это будет самый большой аутлет в Северной Европе. В торговом центре будет более 150 точек предоставления услуг и магазинов, кафе и ресторанов, детских центров. Инвестиции в проект составляют более 80 млн. евро.

Vilnius Outlet отличается современным пространством, широкими коридорами, стильным детским пространством и зелеными зонами. По замыслу создателей это своеобразный мини-город со своими общественными пространствами, ресторанами и магазинами.

Торговый центр находится около Западной объездной дороги, рядом есть стоянка на 2000 авто. По случаю открытия ТЦ покупателей ждут скидки. Состоится концерт известных исполнителей. В ТЦ посетителей будут пускать только с «паспортом возможностей» и в масках.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt