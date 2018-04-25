Новый тренер «Жальгириса»

default image
Рынок недвижимости оживает

Подробнее...
default image
Грузоперевозки – по новым правилам

Подробнее...
default image
Источники энергии в жилых домах

Подробнее...
default image
Мамочка

Подробнее...
default image
Главком ВС: Система ПВО Литвы вышла на новый уровень

Подробнее...
default image
Страхование выпускников

Подробнее...
default image
76-я годовщина освобождения Вильнюса

Подробнее...
default image
На благо поставщиков

Подробнее...
default image
«Midsummer Vilnius» обещает незабываемые вечера

Подробнее...
default image
Партии готовятся к выборам

Подробнее...
default image
Центральный почтамт переезжает

Подробнее...
default image
Последствия коронакризиса в странах Балтии

Подробнее...
default image
Оцифрованы вильнюсские кладбища

Подробнее...
default image
Компенсация за уничтоженный авто

Подробнее...
default image
Столичную компанию Vilniaus vandenys оштрафовали

Подробнее...
default image
Электроэнергия: от монополиста - к выбору поставщика

Подробнее...
default image
Афанасий Брестский

Подробнее...
default image
Конец кризиса или просто передышка?

Подробнее...
default image
Bonjour: все во Францию

Подробнее...
default image
Ученые изучат влияние ограничений алкоголя на его употребление и экономику в Балтии

Подробнее...
default image
У жителей Земли спросят о “правах” Искусственного Интеллекта

Подробнее...
default image
В мире ускоряется рост заболеваемости коронавирусом

Подробнее...
default image
Список социал-трудовиков на выборах в сейм возглавит Л. Линкявичюс

Подробнее...
default image
Литовские железные дороги возобновят пассажирский маршрут в Польшу

Подробнее...
default image
В России началась внезапная проверка войск и флотов

Подробнее...
default image
В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа ожидает более активной реакции ЕС на попытки России переписать историю

Подробнее...
default image
Комментарий Посольства России на заявление МИД Литвы о причастности России к трагедии с МН17

Подробнее...
default image
За пост президента Беларуси будут бороться пять кандидатов

Подробнее...
default image
Для прибывающих из третьих стран иностранцев с пятницы обязательна самоизоляция

Подробнее...
default image
ЕС не откроет границы с Сербией и Черногорией из-за коронавируса еще как минимум 2 недели

Подробнее...
default image
Г. Науседа на переговорах ЕС будет добиваться увеличения фондов смычки, выплат фермерам

Подробнее...
default image
Литва призывает Россию признать свою ответственность за сбитый самолет

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить €1,8 трлн семилетнего евробюджета

Подробнее...
default image
Трамп допустил 20 тысяч ложных и неверных утверждений в своих выступлениях

Подробнее...
default image
Г. Науседа отбывает на переговоры о бюджете ЕС, фонде восстановления экономики

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число – 1908

Подробнее...
default image
Летние юношеские Олимпийские игры перенесены с 2022 на 2026 год

Подробнее...
default image
Госсовет: Литва должна быть готова к исходящим от БелАЭС угрозам

Подробнее...
default image
Комары-переносчики вируса Западного Нила обнаружены в Сербии

Подробнее...
Спорт

Новый тренер «Жальгириса»

Фото: twitter.com

Новым главным тренером каунасского баскетбольного клуба «Жальгирис» стал 38-летний специалист из Австрии Мартин Шиллер, сообщил клуб.

«Для меня честь работать в клубе с такими глубокими традициями. Я с нетерпением жду начала работы в Литве – в одной из стран Европы, которая доминирует в баскетболе», – сказал М. Шиллер в специальном видеообращении к болельщикам клуба. 

М. Шиллер, начавший карьеру тренера в 2004 году в Германии, также был ассистентом тренера сборной этой страны по баскетболу. 

С 2017 года он был тренером команды Stars в Солт-Лейк-Сити (лига G NBA), а в этом году был признан лучшим тренером этой лиги. Договор с клубом подписан на два года. 

На посту главного тренера М. Шиллер сменит Шарунаса Ясикявичюса, который отправился работать в испанскую команду Barcelona. 

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.