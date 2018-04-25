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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Новых случаев коронавируса в Литве не установлено

Фото BFL/Андрюс Уфартас

Все сделанные в четверг тесты на коронавирус показали, что новых случаев заболевания в Литве не установлено.

В Литве проведён 239 тест на коронавирус COVID-19. По данным Национального центра общественного здравоохранения, в Литве отслеживается состояние 5103 человек, побывавших в районах распространения коронавируса.

На сегодняшний день в Литве остается один подтверждённый случай коронавируса. Это инфекционное заболевание было установлено на прошлой неделе у 39-летней жительницы Шяуляй, которая находится больнице этого города.

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