Новых случаев коронавируса в Литве не установлено

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Все сделанные в четверг тесты на коронавирус показали, что новых случаев заболевания в Литве не установлено.

В Литве проведён 239 тест на коронавирус COVID-19. По данным Национального центра общественного здравоохранения, в Литве отслеживается состояние 5103 человек, побывавших в районах распространения коронавируса.

На сегодняшний день в Литве остается один подтверждённый случай коронавируса. Это инфекционное заболевание было установлено на прошлой неделе у 39-летней жительницы Шяуляй, которая находится больнице этого города.