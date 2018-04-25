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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Новых случаев коронавируса во вторник утром не установлено, сделано 742 теста

Фото pixabay.com

Новых случаев коронавируса в Литве во вторник утром не установлено, сообщает Минздрав.

После последнего положительного результата теста у вернувшегося из ЮАР мужчины в Литве теперь 18 подтверждённых заражённых этой инфекцией, все случаи – завозные.

На сегодняшний день сделано в общей сложности 742 теста, зарегистрировано почти 43,3 тыс. лиц, которые предоставили Национальному центру общественного здоровья свои данные после консультации со специалистами или заполнили анкеты по интернету.

Вернувшийся из ЮАР мужчина находится в Паневежской больнице в тяжёлом состоянии. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, пациенту более 60 лет, ему нужно исскуственное вентилирование лёгких.

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После введения в понедельник карантина люди, вернувшиеся из любого зарубежного государства, считаются вероятно заразившимися, если у них проявился хотя бы один симптом, свойственный острой инфекции дыхательных путей. Они обязаны изолироваться на две недели, следить за температурой тела.

 В случае появления хотя бы одного из симптомов (высокой температуры, кашля, одышки) сначала нужно позвонить по короткому номеру 1808.

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